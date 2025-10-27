Si tengo S/ 20 mil soles ahorrados en mi AFP, ¿en qué puedo invertirlos?

¿Quieres rentabilizar el dinero de tu AFP? Prestamype te ofrece la opción de invertir en préstamos de forma sencilla, segura y con bajo riesgo. Accede a una rentabilidad anual de hasta el 28% y con la tranquilidad de tener una garantía hipotecaria que te respalda.

Si estás afiliado al Sistema Privado de Pensiones, debes saber que ya inició el proceso de solicitud para retirar hasta 4 UIT (S/21 400) de tus fondos AFP y que tu fecha de registro depende del último número de tu DNI. Una buena manera de aprovechar estos ahorros es invertirlos de forma segura, así puedes hacer crecer tu dinero y multiplicarlo para futuros viajes, emergencias, estudios, compras o lo que necesites.

¿En qué invertir tu dinero de la AFP? Prestamype te ofrece una gran alternativa: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción muy rentable y de bajo riesgo a la que puedes acceder de forma rápida y sencilla a través de la plataforma web de Prestamype AQUÍ.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno) para brindar mayor seguridad al inversionista. A cambio de la inversión, recibirás pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18 000 con plazos desde 1 hasta 6 años. Lo mejor de todo es que contarás con el respaldo de una garantía hipotecaria. Estos son los principales beneficios de invertir tu AFP en préstamos con esta reconocida Fintech peruana:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Actualmente, tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y es una de las Fintech más grandes del país. A la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Invierte en préstamos y rentabiliza el dinero de tu AFP

Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18 000 y obtener una rentabilidad atractiva con el respaldo de una garantía hipotecaria. Si estás listo para invertir el dinero de tu AFP en préstamos, solo debes seguir estos tres simples pasos:

Agenda una reunión AQUÍ, llena tus datos y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

¿Buscas hacer crecer el dinero de tu AFP? Invierte en préstamos de forma segura y sencilla con Prestamype. Conoce más AQUÍ.