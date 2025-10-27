Si tengo S/ 20 mil soles ahorrados en mi AFP, ¿en qué puedo invertirlos?

Si estás afiliado al Sistema Privado de Pensiones, debes saber que ya inició el proceso de solicitud para retirar hasta 4 UIT (S/21 400) de tus fondos AFP y que tu fecha de registro depende del último número de tu DNI. Una buena manera de aprovechar estos ahorros es invertirlos de forma segura, así puedes hacer crecer tu dinero y multiplicarlo para futuros viajes, emergencias, estudios, compras o lo que necesites.
¿En qué invertir tu dinero de la AFP? Prestamype te ofrece una gran alternativa: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción muy rentable y de bajo riesgo a la que puedes acceder de forma rápida y sencilla a través de la plataforma web de Prestamype AQUÍ.
¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?
La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno) para brindar mayor seguridad al inversionista. A cambio de la inversión, recibirás pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.
Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18 000 con plazos desde 1 hasta 6 años. Lo mejor de todo es que contarás con el respaldo de una garantía hipotecaria. Estos son los principales beneficios de invertir tu AFP en préstamos con esta reconocida Fintech peruana:
- Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%.
- Bajo riesgo: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.
- Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.
Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Actualmente, tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y es una de las Fintech más grandes del país. A la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.
Invierte en préstamos y rentabiliza el dinero de tu AFP
Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18 000 y obtener una rentabilidad atractiva con el respaldo de una garantía hipotecaria. Si estás listo para invertir el dinero de tu AFP en préstamos, solo debes seguir estos tres simples pasos:
- Agenda una reunión AQUÍ, llena tus datos y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión.
- Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir.
- Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.
¿Buscas hacer crecer el dinero de tu AFP? Invierte en préstamos de forma segura y sencilla con Prestamype. Conoce más AQUÍ.