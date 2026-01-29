Simula tu inversión en factoring y descubre cuánto ganarías con solo S/100 soles

Ya puedes hacer crecer tu dinero invirtiendo desde S/100 en factoring con Prestamype. Además de una rentabilidad atractiva, podrás incrementar tus ahorros con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

¿Pensando en invertir? El factoring es una opción a corto plazo cada vez más popular por sus diversos beneficios, por ejemplo, te permite empezar con pocas cantidades: desde tan solo S/100, te ofrece una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual con Prestamype, y lo mejor es que tu inversión estará respaldada por un título valor registrado en CAVALI.

Al invertir en factoring rentabilizas tu dinero en empresas reconocidas del país de distintos sectores económicos. Esta modalidad consiste en financiar facturas por cobrar emitidas a las grandes empresas. De esta manera, generas un adelanto de liquidez para las pymes y, al mismo tiempo, ganas dinero en el proceso.

¿Cómo funciona la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el fin de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto de dinero proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

Es importante mencionar que es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring con Prestamype

Con más de 8 años en el mercado, Prestamype es una de las fintech más grandes del país. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Al invertir en factoring con Prestamype, accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Listo para hacer crecer tu dinero?

Regístrate gratis y empieza a generar ingresos

Ya puedes empezar a generar nuevos ingresos invirtiendo en factoring con Prestamype. Para empezar, solo debes crearte una cuenta en su web, de forma 100% online, gratuita y siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Así de simple puedes invertir en factoring con Prestamype. Empieza con tan solo S/100 y accede a una rentabilidad atractiva con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.