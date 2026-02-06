El lamento de Universitario: "Hemos registrado a Williams Riveros como extranjero, no hay vuelta que darle"

Williams Riveros fue inscrito por Universitario de Deportes como extranjero para afrontar la Liga1 Te Apuesto 2026, luego de que no se confirmó sobre el resultado de nacionalización del central paraguayo.

El gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, fue consultado sobre la posibilidad que Riveros haya aprobado el examen junto a Matías Di Benedetto.

“No tengo la menor idea. Incluso lo hemos registrado como extranjero, no hay vuelta que darle”, comentó Barco.

De esta manera, Riveros podrá ser utilizado por el entrenador Javier Rabanal de cara al choque ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura. El experimentado futbolista fue titular indiscutible en el tricampeonato de la 'U'.

¿Riveros será titular?

De acuerdo con información, Williams Rivero jugará desde el vamos ante Cusco FC y lo hará como líbero. Delante suyo estaría Anderson Santamaría y Caín Fara, que ya jugó de titular ante ADT.

Álvaro Barco sobre futbolistas extranjeros

El dirigente de Universitario se mostró a favor de los siete cupos de extranjeros en la Liga1. “Me parece muy bien. Tenemos que competir al máximo y tenemos que competir. Lo que sí, más allá de definir cuántos extranjeros, lo que hay que priorizar es la formación de jugadores en todos los clubes profesionales. Esa es una ventaja que deberíamos priorizar y que ojalá, en algún momento, podamos desarrollarla, que todos los equipos de primera división, y ojalá que los de segunda, también puedan tener divisiones menores y así competir. En la competencia está la clave”, culminó.