T&C Days: Este febrero, Inmobiliaria Grupo T&C celebra su aniversario con el sorteo de un auto 0 km

T&C Days: ¡Participa del sorteo de un auto 0 km!
La campaña de aniversario “T&C Days” sorteará grandes premios, incluido un auto 0 km entre los clientes que adquieran un departamento u oficina en cualquiera de los proyectos participantes del 1 al 28 de febrero de 2026. Para participar, deberán haber realizado la separación del inmueble y efectuado el depósito de la cuota inicial en dicho periodo.
El sorteo para conocer al ganador del vehículo será el 16 de abril de 2026 ante notario público. La empresa se comunicará con el cliente ganador en dicha fecha mediante correo electrónico y/o llamada telefónica para hacerle saber la gran noticia. Conoce los términos y condiciones completos AQUÍ.
Grupo T&C: 23 años construyendo futuros
La de capital 100% peruano, alcanza sus 23 años construyendo futuros a través del desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad y accesibilidad para las familias peruanas, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
Actualmente, cuenta con una oferta de más de 22 proyectos en los principales distritos de la ciudad como San Isidro, Santiago de Surco, Lince, Miraflores, Barranco, Santa Catalina, Jesús Maria, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Asimismo, tiene 6 proyectos nuevos en cartera entre proyectados y lanzamiento Conoce más de su oferta AQUÍ.
Ahora cuenta también con participación en el mercado internacional con presencia en Miami gracias al proyecto Edge House. Sin duda, se trata de 23 años de experiencia y expansión ofreciendo espacios de alta calidad.
Súmate a la celebración por su aniversario: aprovecha los T&C Days y participa del sorteo de un auto 0 km adquiriendo un departamento u oficina hasta el 28 de febrero. Conoce más en su web AQUÍ. Grupo T&C, construyendo futuros.