¡Tu proyecto puede transformar el Perú! Postula al Fondo de Impacto ScotiaRISE 2026

Si perteneces a una organización sin fines de lucro que impulsa proyectos sociales o ambientales de alto impacto y que busca generar un cambio real en el país, Scotiabank te invita a ser parte de la segunda edición del Fondo de Impacto ScotiaRISE 2026. Esta es tu oportunidad para recibir el respaldo económico y la visibilidad que tu proyecto necesita para amplificar su impacto en áreas clave como la educación financiera, empleabilidad, inclusión y acción ambiental.

¿Qué es el Fondo de Impacto ScotiaRISE?

Scotiabank, a través de su plataforma de inversión social ScotiaRISE, apoya el trabajo de organizaciones sin fines de lucro que están marcando la diferencia en sus comunidades. Desde su lanzamiento en 2021, el banco ha invertido más de S/ 455 millones a nivel global y ha impactado a más de 209 mil personas en Perú.

Este año, ScotiaRISE destinará hasta S/ 1 millón, que se distribuirán entre los proyectos ganadores para su financiamiento. Conoce más sobre su impacto:

¿Quiénes pueden postular?

Si tu organización está trabajando en proyectos enfocados en educación financiera, empleabilidad, inclusión o acción ambiental, este fondo es para ti. Scotiabank busca propuestas claras, viables, innovadoras y sostenibles que puedan generar un impacto tangible en las comunidades de Perú.

¿Cómo postular?

La postulación es sencilla. Solo debes presentar tu propuesta a través de la plataforma de ScotiaRISE destacando cómo tu proyecto puede generar un cambio significativo, su viabilidad y cómo se mantendrá a largo plazo. El 80% de la calificación está concentrado en cuatro criterios clave para la entidad: impacto esperado, viabilidad, sostenibilidad e innovación. Con este último, la entidad procura que los proyectos presentados incorporen la tecnología y la inteligencia artificial como elementos clave para la escalabilidad del impacto.

Puedes encontrar las bases, la guía y el formato de postulación, aquí.

Ampliamos la convocatoria

Tienes una semana más para dar el gran paso con el Fondo de Impacto ScotiaRISE 2026. Nuevo cierre de convocatoria al 09 de febrero del 2026. ¡Postula tu proyecto y llévalo al siguiente nivel!