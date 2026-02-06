El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que el monto adicional que pagarán los visitantes se destinará exclusivamente para la conservación del área natural protegida.

Machu Picchu: visitantes extranjeros y nacionales deberán pagar desde mayo próximo un monto adicional para entrar a la ciudadela | Fuente: RPP

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, anunció este viernes que la tarifa de ingreso a Machu Picchu se incrementará a partir del próximo 1 de mayo de este año con el objetivo de financiar trabajos de mantenimiento y mejorar la accesibilidad al principal atractivo turístico del país.

Según la ministra, los turistas extranjeros deberán pagar 11 soles más y los visitantes nacionales solo 5 soles. Este monto se suma al precio ya vigente para ingresar a Machu Picchu, que en 2026 es de S/ 152 (aproximadamente 40 dólares) para adultos foráneos y S/ 64 para peruanos, según el circuito elegido.

La titular del Mincetur explicó que la razón del aumento de la tarifa es porque los recursos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades de conservación, así como mantenimiento de las vías de acceso.

"Este incremento, en realidad, se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento para el mantenimiento del parque. Hay que tener en consideración que [este aumento] fue aprobado en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu el año 2022, pero realmente necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones", expresó ante los medios de comunicación.

Mera Gómez aseguró también que el incremento permitirá garantizar la sostenibilidad del parque arqueológico y mejorar la experiencia de los visitantes.

Las declaraciones de la ministra fueron dadas durante una ceremonia en el parque arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, en la que se entregó la máxima distinción de jerarquía 4 a este atractivo turístico.