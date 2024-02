Innovación y sostenibilidad en el Perú: ¿qué retos tenemos por resolver?

El 10% de las empresas peruanas cree que la tecnología puede ayudarlos a medir sus iniciativas de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo, según una encuesta de KPMG del 2023.

El Perú invierte en tecnología menos que otros países de la región como Chile o Colombia. Según cifras del Ministerio de Economía, nuestro país invierte menos del 1% de su Producto Bruto Interno (PBI) en este rubro, mientras que otros países llegan al 4.5% del PBI.

Esto nos lleva a ocupar el puesto 76 de 132 países en el Índice Global de Innovación 2023, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este puesto representa un descenso en comparación con los puestos que logramos en 2021 y 2022 (70° y 65°, respectivamente).

Sin embargo, existen espacios de mejora, sobre todo si pensamos en inversiones sostenibles. “Para nosotros es fundamental pensar en un crecimiento económico que sea sostenible, Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

Mejora del cuidado del medio ambiente

El titular de la cartera de economía afirmó que no descartaba generar incentivos a las empresas para que sean más sostenibles. “En esa línea tenemos que seguir no solamente fortaleciendo el pensamiento verde, si no también medidas que impulsen el financiamiento azul”, agregó.

Con financiamiento verde se refiere a inversiones socialmente responsables con el medio ambiente, mientras que el “financiamiento azul” busca la conservación de los océanos y sus ecosistemas.

En el sector privado, la inversión en tecnología se comienza a consolidar como un aspecto importante para la sostenibilidad de las empresas. Un estudio de KPMG publicado el 2023 indica que el 10% de las empresas peruanas considera que la tecnología es uno de los desafíos más importantes para medir eficazmente sus iniciativas de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo.

Tecnología y sostenibilidad

En esa línea, Cristián Bustos, ceo de BEEOK [startup dedicado a promover la sostenibilidad empresarial] explica cómo las empresas deben poner la sostenibilidad dentro de la estrategia y modelo de negocio: “Muchas empresas encontrarán desafíos en gestión de la huella de carbono, por ejemplo, como también con el cumplimiento de la legislación, manejo de residuos, huella plástica e hídrica”.

Ante ello brinda cuatro retos que las compañías deberán atravesar para poder generar un entorno sostenible a través de la innovación: generar un cambio cultural empresarial que equilibren el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente, implementar tecnologías innovadoras que minimicen el impacto ambiental, mayor transparencia en las prácticas empresariales y presentación de informes sostenibles, y, finalmente, una colaboración entre empresas, gobierno y sociedad civil.