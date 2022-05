De cada 100 personas con algún trastorno mental detectado, 50 desearon recibir tratamiento, pero solo 12 tuvieron acceso a uno. | Fuente: ANDINA/Difusión

Una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental en el 2021 identificó que, de cada 100 personas con algún trastorno mental detectado, 50 desearon recibir tratamiento, pero solo 12 tuvieron acceso a uno. Un panorama alarmante para un periodo en el que ya se cuentan con reformas en la salud mental, como es la Ley N° 30947.

Esta Ley de Salud Mental se promulgó en 2019, con el fin de implementar un modelo de atención comunitaria centrado en las necesidades de las personas y poblaciones. Con esta normativa, se busca que los profesionales médicos articulen esfuerzos junto a la familia del paciente y otros agentes de la sociedad para llevar a cabo los tratamientos.

Sin embargo, existen testimonios de familiares y análisis de profesionales recogidos por RPP para el podcast “Nueva Ley de Salud Mental: cuando la norma no se ajusta a la realidad” que aseguran que esta ley si bien, puede tener buenas intenciones, su aplicación se enfrenta a un país donde el sistema sanitario no cuenta con los recursos para ofrecer una atención de calidad.

Enfoque comunitario de la salud mental

Antes de la promulgación de la ley, la Defensoría del Pueblo advertía que en nuestro país predominaba un modelo de atención donde destacaba el enfoque conocido como “institucionalización”. Este modelo, afirma la institución, proponía el internamiento de larga duración de los pacientes sin promover necesariamente su inclusión y restringiendo su participación en la comunidad.

Justamente, un informe de la Defensoría reportó que, hasta el 2018, 600 personas permanecían internadas en centros de salud mental públicos y privados por periodos que podían superar los 70 años. Hoy, con la actual política de salud mental, se apuesta por dejar progresivamente de internar a las personas con enfermedades mentales en hospitales psiquiátricos y que, solo en el caso de necesitarlo, se internen en áreas específicas y por un determinado tiempo.

Esta nueva norma, que tiene un plazo de tres años para implementarse, plantea descentralizar y promocionar el bienestar psicológico, emocional y social en redes de salud mental comunitaria a nivel nacional. Así, con el fin de hacer accesible esta atención, en todo el país se han implementado 208 centros de salud mental comunitaria y 56 hogares protegidos, lugares que sirven como residencia para las personas con trastornos mentales graves, incapacidad social y que no cuentan con soporte familiar.

Enfoque alejado de la realidad

Si bien, este enfoque preventivo de la salud mental se centra en evitar desarrollar enfermedades y sus síntomas, cuando estas ya existen y se encuentran diagnosticadas, cambiar la manera de abordar la atención se vuelve más complejo. “Hay tratamientos que son para toda la vida, por ejemplo, el de la esquizofrenia, entonces dar de alta a un paciente crónico es muchas veces darle un seguimiento”, nos comenta en el podcast, el doctor Jorge Borja, psicólogo clínico del Hospital Nacional Docente San Bartolomé.

Además, actualmente nos encontramos en un contexto donde ha crecido el número de la población con problemas de salud mental . Durante el 2021, la Línea 113 atendió más de 100 mil orientaciones en salud mental a nivel nacional, siendo los diagnósticos de estrés, ansiedad y depresión los más frecuentes, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

“No hay talleres de reinserción a la sociedad, no hay el programa integral donde tenemos que recibir la información para concientizar a la familia. No sabemos cómo nosotros atender a un paciente porque no nos informan, solamente se han dedicado a darnos la medicina”, nos detalla Mirtha Guerrero, quien forma parte de ASFEM, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales.

La pandemia y el confinamiento generaron condiciones y situaciones que provocaron el incremento de hasta en un 50% los trastornos clínicos en los niños, niñas y adolescentes, así como las conductas violentas intrafamiliares, en comparación con años anteriores, de acuerdo con un estudio epidemiológico realizado por el INSM Honorio Delgado - Hideyo Noguchi a nivel de Lima Metropolitana.

¿Se ajusta la nueva ley de salud mental a la realidad que afrontamos como país? En el nuevo episodio de nuestro podcast de El País que Queremos, conocerás a detalle lo expuesto en esta norma, sus avances y los desafíos de nuestro sistema sanitario a través de testimonios de pacientes, personal de salud y autoridades. Escúchalo haciendo clic aquí.