Así fue el exitoso alunizaje de la nave Chandrayaan-3 en el polo sur [VIDEO]

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) ha compartido imágenes oficiales del alunizaje de Chandrayaan-3 en la región sur del satélite.

En las imágenes se pueden ver los paneles solares de la nave mientras va camino a la superficie lunar a una velocidad controlada.

El histórico descenso

Las imágenes fueron capturadas por el Lander Imager Camera justo antes del alunizaje.

En el video se ve cómo el módulo de aterrizaje se acerca a la región sur del satélite, el cual se muestra con una gran cantidad de manchas oscuras y cráteres ocasionados por el impacto de micrometeoritos.

Este mismo día, la ISRO señaló que todas las actividades de Chandrayaan-3 se están desarrollando según lo previsto y que todos los sistemas funcionan con normalidad.

La misión consta de un módulo de aterrizaje (Vikram) y un vehículo de exploración (Pragyan). Tras el aterrizaje de Vikram, el rover rodó hacia abajo y dio un paseo por la Luna, dijo la ISRO el jueves por la mañana.

La agencia también ha indicado que las cargas útiles del módulo de aterrizaje estaban encendidas y que habían comenzado las operaciones de movilidad del rover. RAMBHA (Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive ionosphere and Atmosphere) medirá la densidad del plasma cercano a la superficie (iones y electrones) y sus cambios con el tiempo, mientras que ILSA (Instrument for Lunar Seismic Activity) medirá la sismicidad alrededor del lugar de aterrizaje y delineará la estructura de la corteza y el manto lunares.

El rover Pragyan lleva dos cargas útiles: un espectroscopio de descomposición inducida por láser (LIBS) y un espectrómetro de partículas alfa de rayos X (APXS). El LIBS llevará a cabo análisis elementales cualitativos y cuantitativos para determinar la composición química y la composición mineralógica con el fin de mejorar los conocimientos de la agencia espacial sobre la superficie lunar. El APXS se utiliza para determinar la composición elemental (Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Fe) del suelo lunar y de las rocas que rodean el lugar de alunizaje.

Testigos de un hito

El alunizaje de Chandrayaan-3 se enmarca como la primera nave en la historia en realizarlo en el polo sur, lugar donde el hielo y agua es un recurso importantísimo para investigar pensando en la colonización futura.

India también ingresó al selecto club de países que han logrado pisar la Luna en la historia, solo después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China.