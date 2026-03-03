Eclipse lunar total este 3 de marzo: ¿a qué hora inicia y cómo ver en vivo en Perú la llamada ‘Luna de Sangre’?

Eclipse lunar total | Fuente: NASA

¿Cuándo se verá el eclipse lunar total y desde qué hora?

La NASA confirmó la ocurrencia del eclipse lunar total este 3 de marzo. En ese sentido, brindó detalles de las etapas que tendrá este fenómeno:

La Luna se encuentra en la penumbra de la Tierra, pero nuevamente, el oscurecimiento es sutil. Ocurrirá a las 8:17 a.m. de Perú; 5:17 a.m. PST y 13:17 UTC Fin del eclipse penumbral: Oficialmente terminará el eclipse lunar total. Ocurrirá a las 9:23 a.m. de Perú; 6:23 a.m. PST y 14:23 UTC

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar total del 3 de marzo?

La NASA indica que el eclipse lunar total se prolongará por varias horas. En Sudamérica, se podrá apreciar de manera parcial en diferentes países. El momento de mayor clímax -la Luna en un color rojo cobrizo- podrá apreciarse mejor desde el Pacífico, Asia y Australia.

Cabe precisar que la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) remarca que la visibilidad de este eclipse lunar total dependerá de factores como la hora exacta del evento, la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas.

Consejos para ver el eclipse lunar total

La NASA precisa que no es necesario ningún equipo especial en caso desees observar el eclipse lunar total, aunque aclara que unos binoculares o el uso de un telescopio ayudarán a apreciar mejor el fenómeno astronómico. A continuación, te brindamos una serie de recomendaciones de la entidad para esta ocasión: