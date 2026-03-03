Últimas Noticias
Eclipse lunar total este 3 de marzo: ¿a qué hora inicia y cómo ver en vivo en Perú la llamada ‘Luna de Sangre’?

NASA confirmó que un eclipse lunar total tendrá lugar este 3 de marzo
NASA confirmó que un eclipse lunar total tendrá lugar este 3 de marzo | Fuente: NASA
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce todo sobre el esperado eclipse lunar total que ocurrirá este 3 de marzo. Este fenómeno astronómico será visible en ciertos partes de Sudamérica de manera parcial y de manera total en el Pacífico, Asia y Australia.

La madrugada de este martes 3 de marzo se apreciará uno de los eventos más esperados del mes por los seguidores de los fenómenos astronómicos: el eclipse lunar total, también denominado Luna de sangre. ¿En qué países podrá ser visible y a qué hora iniciará? Revisa todos los detalles.

¿Qué es un eclipse lunar total?

La NASA describe al eclipse lunar total como el fenómeno que ocurre cuando la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre, o umbra. Ante ello, parte de la luz solar alcanza la superficie lunar, con lo cual adopta un color rojizo o anaranjado durante su lapso.

Eclipse lunar total
Eclipse lunar total | Fuente: NASA

¿Cuándo se verá el eclipse lunar total y desde qué hora?

La NASA confirmó la ocurrencia del eclipse lunar total este 3 de marzo. En ese sentido, brindó detalles de las etapas que tendrá este fenómeno:

  • Inicio del eclipse penumbral: La Luna entrará en la penumbra terrestre, por lo cual se oscurecerá. Ocurrirá a las 3:44 a.m. de Perú; 12:44 a.m PST y 8:44 UTC.
  • Comienzo del eclipse parcial: La Luna comienza a entrar en la umbra terrestre y se empieza a vislumbrar el eclipse parcial. Ocurrirá a las 4:50 a.m. de Perú; 1:50 a.m PST y 9:50 UTC.
  • Comienzo de la totalidad: La Luna se encuentra ahora en la umbra terrestre y empieza a teñirse de un color rojo cobrizo. Ocurrirá a las 6:04 a.m. de Perú; 3:04 a.m PST y 11:04 UTC.
  • Fin de la totalidad: La Luna sale de la umbra terrestre, el color rojo empieza a desvanecerse. Ocurrirá a las 7:03 a.m. de Perú; 4:03 a.m PST y 12:03 UTC.
  • Fin del eclipse: La Luna se encuentra en la penumbra de la Tierra, pero nuevamente, el oscurecimiento es sutil. Ocurrirá a las 8:17 a.m. de Perú; 5:17 a.m. PST y 13:17 UTC
  • Fin del eclipse penumbral: Oficialmente terminará el eclipse lunar total. Ocurrirá a las 9:23 a.m. de Perú; 6:23 a.m. PST y 14:23 UTC

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar total del 3 de marzo?

La NASA indica que el eclipse lunar total se prolongará por varias horas. En Sudamérica, se podrá apreciar de manera parcial en diferentes países. El momento de mayor clímax -la Luna en un color rojo cobrizo- podrá apreciarse mejor desde el Pacífico, Asia y Australia.

Cabe precisar que la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) remarca que la visibilidad de este eclipse lunar total dependerá de factores como la hora exacta del evento, la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas.

Consejos para ver el eclipse lunar total

La NASA precisa que no es necesario ningún equipo especial en caso desees observar el eclipse lunar total, aunque aclara que unos binoculares o el uso de un telescopio ayudarán a apreciar mejor el fenómeno astronómico. A continuación, te brindamos una serie de recomendaciones de la entidad para esta ocasión:

  • Debes buscar un sitio con cielo despejado
  • Evitar la contaminación lumínica
  • Deberías contar con un buen abrigo
  • Observar la Luna en los horarios indicados
  • Calificar el brillo y el color del eclipse
