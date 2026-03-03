Eclipse lunar total este 3 de marzo: ¿a qué hora inicia y cómo ver en vivo en Perú la llamada ‘Luna de Sangre’?

La madrugada de este martes 3 de marzo se apreciará uno de los eventos más esperados del mes por los seguidores de los fenómenos astronómicos: el eclipse lunar total, también denominado Luna de sangre. ¿En qué países podrá ser visible y a qué hora iniciará? Revisa todos los detalles.
¿Qué es un eclipse lunar total?
La NASA describe al eclipse lunar total como el fenómeno que ocurre cuando la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre, o umbra. Ante ello, parte de la luz solar alcanza la superficie lunar, con lo cual adopta un color rojizo o anaranjado durante su lapso.