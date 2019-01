Rocky colgó los guantes, pero su historia continúa. Desde los setenta, ha entusiasmado a los jóvenes a dedicarse al boxeo y se prepara para hacerlo una vez más con "Creed 2: Defendiendo el legado", que se acaba de estrenar en el Perú.

Uno de los fans de la saga es Jonathan Maicelo, quien destaca que la principal característica de Rocky Balboa es la perseverancia. "Es una de las cosas que más me ha gustado de la película y en lo que más se parece a la vida real", comenta el boxeador peruano a RPP Noticias. Una cualidad que él comparte y que lo ha empujado a estar en la meca del boxeo.

De "Rocky" a "Creed", se han mostrado distintas facetas del cuadrilátero. Para Maicelo, las entregas más cercanas a la vida real son las primeras cintas protagonizadas por Sylvester Stallone. En estas se ve a un joven que ha boxeado toda su vida, que gana una pelea y se hace famoso. No como Adonis Creed (Michael B. Jordan) que empieza a entrenar tardíamente. "En 'Creed' hay bastante ficción porque cuando ya está adulto quiere boxear y le gana su pelea a un profesional. No se parece en nada al boxeo", recalca la 'Cobra'.

¿MAICELO A LA GRAN PANTALLA?

Después de ver "Creed 2", si hay niños y jóvenes que se entusiasmen por aprender boxeo, él aconseja a los padres que lo vean como un tema de defensa personal y de auto control. El boxeador peruano recordó que se inició en el deporte porque "peleaba mucho en las calles" y siempre se defendía. "Me ayudó a tener actitud para defenderme y decir no a vicios como las drogas, la delincuencia y el alcohol. En paralelo, uno puede llegar lejos en este deporte si es perseverante, constante y disciplinado", apunta Jonathan Maicelo.

Tras el estreno de la película de "Guerrero" y el anuncio de la cinta de Jefferson Farfán, ¿le interesa realizar un biopic? "No me considero un ejemplo de vida", dice. "Siempre he tratado de salir adelante, crecí en una situación de extrema pobreza, y como yo, mucha gente hace lo mismo".

SINOPSIS "CREED 2: DEFENDIENDO EL LEGADO"

Adonis Creed (Michael B. Jordan) se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su próxima gran pelea. Enfrentarse a un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring. Afortunadamente Rocky Balboa (Sylvester Stallone) está a su lado y juntos se cuestionarán por lo que vale la pena luchar.