"The Batman", protagonizada por Robert Pattinson, pospuso su estreno al 2022 por la pandemia de COVID-19. | Fuente: Warner Bros.

DC Films quiere ponerse al día con su más fiero competidor Marvel Studios. Para ello, develó un ambicioso plan de estrenos para sus películas de superhéroes: Warner Bros. planea lanzar "hasta cuatro" cintas por año en cines a partir del 2022, además de dos títulos anuales a través de la plataforma HBO Max.

Así lo anunció el presidente de la compañía, Walter Hamada, a The New York Times. Él explicó que los filmes "más caros" estarían destinados a la pantalla grande; mientras que los menos costosos serían para el servicio de streaming.

El anuncio contradice la controversial decisión de Warner Bros. de estrenar simultáneamente sus cintas en el cine y en su plataforma.

No obstante, HBO Max sigue jugando un gran papel ya que Hamada anunció: "Con cada película que estamos viendo ahora, pensamos '¿cuál es el potencial de un spin off en Max?'". A la fecha, están en desarrollo spin offs de "The Batman" y "The Suicide Squad" en el formato de series.

BIENVENIDO AL MULTIVERSO

Este ambicioso plan también deja ver (con más claridad) la intención de DC Films y Warner Bros. de desarrollar un multiverso que permita generar diverso contenido, según Entertainment Weekly. Algo que ya comenzó a hacer Marvel Studios con sus series para Disney Plus como "Loki".

El multiverso para los superhéroes de DC arrancará con "The Flash" (2022), protagonizado por Ezra Miller quien apareció en el reciente crossover de las series de "Supergirl", "Flash", "Arrow" y demás.

Este tipo de narrativa permitirá que varios actores interpreten al mismo personaje en las diferentes franquicias, como es el caso de Ben Affleck y Michael Keaton que retomarán su rol como Batman en distintas películas.

Por el momento, Warner Bros. finalmente estrenó "Wonder Woman 1984" en cines y su plataforma HBO Max. En su primer fin de semana, recaudó US$ 85 millones en la taquilla, sobre todo fuera de EE.UU. Y ya fue confirmada la esperada tercera entrega protagonizada por Gal Gadot.