Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

'El Conjuro 4: Últimos ritos' rompe récords en taquilla mundial: el mejor estreno de terror del año y también arrasa en Perú

Vera Farmiga y Patrick Wilson interpretan a Lorraine y Ed Warren en la saga 'El Conjuro'.
Vera Farmiga y Patrick Wilson interpretan a Lorraine y Ed Warren en la saga 'El Conjuro'. | Fuente: Warner Bros. Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El capítulo final de los Warren se posiciona como el tercer mejor estreno de terror de la historia y lidera en la taquilla peruana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cuarta entrega de El Conjuro debutó este fin de semana con fuerza en la taquilla: recaudó 83 millones de dólares en Estados Unidos y 187 millones a nivel global, lo que la convierte en el tercer mejor estreno de terror de la historia. Con este resultado, Warner Bros lidera la taquilla mundial en 2025, acumulando 3 77 mil millones de dólares.

En El Conjuro 4: Últimos ritosVera Farmiga y Patrick Wilson retoman sus papeles como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Al elenco se suman Mia Tomlinson y Ben Hardy como Judy Warren y su novio Tony Spera. La película está dirigida por Michael Chaves, mientras que la producción corre por cuenta de James Wan, responsable de las dos primeras entregas de la saga, junto a Peter Safran.

Este domingo, Warner Bros. celebró el logro en redes sociales con un mensaje que resaltaba: “La película número 1 en el mundo”. Por su parte, Chaves escribió: “El mejor equipo, los mejores fans, los amo chicos”.

¿Qué récords ha roto El Conjuro 4?

Según Deadline, El Conjuro 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites, en inglés) marca el octavo estreno número uno de Warner en lo que va del año y su séptima película que debuta con más de 40 millones de dólares, una marca inédita para cualquier estudio.

New Line (propiedad de Warner) sigue dominando el género: mantiene los dos primeros récords históricos de estrenos de terror con It: Capítulo Uno (123.4 millones) y la secuela It: Capítulo Dos (91 millones). Ahora, suma un tercer éxito consecutivo este año tras Destino final: Lazos de sangre y La hora de la desaparición.

En total, el universo de El Conjuro —que incluye Annabelle y La Monja— ya acumula 2.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como la franquicia de terror más exitosa de todos los tiempos.

Por su parte, Variety reportó que la película recaudó 104 millones de dólares en el mercado internacional, superando a It: Capítulo Dos (92 millones) como el mejor debut internacional de una película de terror.

¿Cómo le fue a El Conjuro 4 en Perú?

En Perú, el fenómeno también se hizo sentir. En su día de estreno, el jueves 4 de septiembre, El Conjuro 4 convocó a 137 mil espectadores, logrando el segundo mejor arranque de 2025, solo detrás del live-action de Lilo y Stitch en mayo, según el especialista en cine Maykoll Calderón.

Además, en las funciones de preestreno del miércoles, Últimos Ritos atrajo a más de 67 mil asistentes, quedando solo por debajo de los 89 mil que logró El Conjuro 2 en 2016.

Ese jueves, el ranking de taquilla lo lideró El Conjuro 4, seguido por Otro viernes de locos en segundo lugar y La noche de la desaparición en tercero. La producción peruana Mistura, protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier, ocupó el cuarto puesto, mientras que la animada Mascotas al rescate cerró el top cinco.

Mira el tráiler de El Conjuro: Últimos ritos a continuación...

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP02 | T1 | La extraña amistad entre H. P. Lovecraft y Robert E. Howard

¿Qué unió a estos dos gigantes tan opuestos de la literatura pulp, padres de los mitos de Cthulhu y de Conan el Bárbaro? Lovecraft era un ciudadano conservador que abogaba por el triunfo de la civilización occidental; Howard era un desconfiado de lo civilizado y su mayor héroe fue un rústico bárbaro que amenazaba el sistema establecido. ¿Qué los hizo tan amigos, más allá de la admiración mutua como autores? Con la participación de Jesús Palacios, erudito español en literatura gótica y asesor de la editorial especializada Valdemar.
Código Pulp
Código Pulp
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Conjuro 4 Películas y series El Conjuro 4: Últimos ritos

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA