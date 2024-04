Jackie Chan habló de foto viral donde aparece con cabello blanco: "Es para una película"

Jackie Chan, uno de los actores más legendarios de Hollywood, decidió salir al frente y aclarar los rumores sobre su estado de salud. ¿El motivo? Una fotografía que se hizo viral en Internet donde el icónico artista marcial chino aparece con el cabello blanco, la barba blanca y pronunciadas arrugas haciendo preocupar a sus seguidores y fanáticos por mostrar un notable cambio físico.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el actor de Karate Kid mencionó que su aspecto envejecido se debe a la interpretación de un personaje para una próxima película, acabando así con las especulaciones de que se encontraría mal de salud.

“No hace mucho tiempo, muchos amigos vieron algunas fotos recientes mías en internet, y todos estaban preocupados por mi salud. Quiero aprovechar esta oportunidad para que todo el mundo se entere: ¡no se preocupen! Es solo una aparición de un personaje para mi última película”, señaló el actor del histórico filme, El maestro borracho.

Seguidamente, Jackie Chan, añadió: “El personaje me obliga a tener el pelo blanco, barba blanca y parecer viejo. A lo largo de los años, siempre he estado dispuesto a probar cosas nuevas para una película, sin importar si es un truco desafiante o una aparición avanzada para un personaje”.

En ese sentido, el también comediante recordó que lleva varias décadas interpretando a diversos personajes. “He estado en el negocio del entretenimiento durante 62 años y aprecio cada momento porque tengo suerte de seguir filmando hoy”, recalcó Chan, quien estará en una nueva película de Karate Kid con su personaje del señor Han.

Jackie Chan es uno de los actores de artes marciales más legendarios de Hollywood.Fuente: EFE

Jackie Chan cumplió 70 años el último domingo

Chan Kong-sang, conocido artísticamente como Jackie Chan, cumplió 70 años el último domingo 7 de abril. A lo largo de su carrera de actor, recibió diversos reconocimientos, además de un Oscar Honorífico por su destacada trayectoria.

“Muchos amigos me han estado recordando: ‘¡Jackie, vas a tener 70 cumpleaños!’ Cada vez que escucho este número, mi corazón se paraba por un segundo. Me dije: ‘¿Ya tengo 70 años?’ Después de recuperarme del shock, me viene a la mente un dicho que mi hermano mayor, Sammo Hung dijo una vez: ‘ser capaz de envejecer es algo afortunado’. Especialmente para nosotros los dobles, no sabemos la suerte que somos de poder envejecer”, sostuvo.

El actor, además, difundió algunas fotografías de archivo recordando que llegó a las siete décadas disfrutando de lo que más le gusta: la actuación.

“Recientemente mi personal ha estado revisando mis archivos de fotos y ha encontrado tantas fotos memorables. He seleccionado algunos para publicar con este mensaje. Mirar estas fotos me trae tantos buenos recuerdos. Todo lo que puedo decir es: Me encanta hacer películas y los amo a todos”, expresó.

Jackie Chan estará en la nueva película de Karate Kid

Jackie Chan estará de nuevo en la pantalla grande con una nueva película de Karate Kid. Mediante las redes sociales de la película, el actor de 70 años estuvo junto con Ralph Macchio (Daniel LaRusso) dando la noticia de su regreso a la saga como el señor Han, personaje de un reboot el 2010 que protagonizó con Jaden Smith, el hijo de Will Smith.

Ben Wang será el protagonista de la quinta película de Karate Kid. El joven actor de origen chino estará acompañado de Sadie Stanley, Joshua Jackson, Jackie Chang, y Daniel LaRusso. El nuevo filme de Sony Pictures está programado para estrenarse en cines el próximo 13 de diciembre.

