'Matrix 5' ya está en desarrollo: Warner Bros confirma a Drew Goddard como nuevo director

Matrix 5 ya es un hecho. Warner Bros confirmó la realización de la quinta película de la icónica saga de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves como el intrépido Neo. Según informó Variety, el director del nuevo filme de la franquicia será Drew Goddard, conocido por crear la serie Daredevil para Netflix.

Esta nueva secuela de Matrix, informa el medio estadounidense, será la primera sin contar con las hermanas Lana y Lili Wachowski en la dirección. Recordando que Lana estuvo a cargo Matrix resurrecciones, cuarta película de la saga estrenada en diciembre de 2021. No obstante, se supo que Lana ocupará, en esta ocasión, el cargo de productora ejecutiva.

El estudio, además, sostuvo que, aparte de dirigir la película, Drew Goddard también escribirá el guion junto a Sarah Esberg, guionista de su productora Goddard Textiles. “Goddard fue nominado al Oscar por escribir The Martian, la adaptación de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon”, recuerda Variety.

Goddard, de 49 años, también fue destacado por encargarse de la dirección y guion del filme Bad Times at the El Royale, protagonizado por Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson y Jon Hamm. Sus otros créditos incluyen el guion de: Cloverfield, World War Z, The Cabin in the Woods (también como director) y The Martian (también como productor ejecutivo).

Nueva película será la continuación de ‘Matrix resurrecciones’

Si bien todavía no hay una trama oficial de Matrix 5, desde Warner Bros ratificaron que el proyecto será la continuación de Matrix resurrecciones, o Matrix 4, que contó con el regreso de Keanu Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity, luego de 18 años tras el cierre de la saga con Matrix revoluciones, el 2003.

"Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película, series y personajes", resaltó Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros en un comunicado.

Warner Bros todavía no confirma los protagónicos de esta quinta película. Sin embargo, se especula que Reeves y Moss volverán con sus personajes por lo dicho por Warner Bros.

“Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de 'Matrix', sumando su visión al canon cinematográfico que los Wachowski pasaron un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”, señaló Ehrman.

Drew Goddard: “Las películas de Matrix cambiaron mi vida”

The Matrix, estrenada 1999 bajo la dirección y el guion de las hermanas Wachowski y la producción Joe Silver, es considerada una de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine. El éxito de la primera entrega permitió el 2003 el estreno de dos películas consecutivas: Matrix recargado y Matrix revoluciones.

“No es una exageración decir que las películas de Matrix cambiaron tanto al cine como mi vida (…) El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario y estoy más que agradecido por la oportunidad de contar historias en su mundo”, declaró Drew Goddard a Variety.

