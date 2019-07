Jennifer Lopez se convierte en una bailarina de estriptis que estafa a sus clientes en la cinta "Hustlers". | Fuente: STXFILMS

Jennifer Lopez y Cardi B presentaron el primer tráiler de "Hustlers", película basada en hechos reales y que cuenta con un elenco completamente femenino en el que también aparecen Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

"Hustlers", que se estrenará el próximo 13 de septiembre en EE.UU, marcará el debut en el cine de Cardi B, la rapera que se ha convertido en toda una revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of Privacy" (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" y "I Like It".

Por su parte, Jennifer Lopez, una de las estrellas latinas más importantes de Hollywood y que celebrará sus 50 años la próxima semana, será protagonista y productora de la cinta. En la labor detrás de las cámaras, también estarán involucrados el actor Will Ferrell y el director Adam McKay.

Lorene Scafaria ("Seeking a Friend for the End of the World", 2012) es la guionista y directora de la película "Hustlers" que narra la historia real de un grupo de bailarinas de estriptis, de Nueva York, que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

La cinta, que por lo visto en el tráiler entrelaza el thriller y la comedia, se basa en el artículo publicado por Jessica Pressler en "New York Magazine" bajo el título "The Hustlers at Scores".

"La película es una mirada empática a las mujeres y los hombres, a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho que es nuestro valor en cada película, serie de televisión y en cada rincón de nuestra cultura", dijo Scafaria cuando se dio a conocer el proyecto, protagonizado por Jennifer Lopez y Cardi B, en agosto de 2018.

"A los hombres se les dice que valen lo que vale el tamaño de su cuenta bancaria. A las mujeres se les dice que valen lo que valen la simetría de sus caras, sus cuerpos, su belleza, y de eso va esta película. Las reglas del club son las reglas del mundo", añadió.

La carrera en la actuación de la popular J.Lo en aumento, aunque nunca exenta de críticas. La cantante ha protagonizado varias comedias románticas de "Experta en bodas" y "Maid in Manhattan" a "Jefa por accidente". Jennifer Lopez también protagonizó la serie policial "Shades of Blue". (EFE)