Nueva película de 'Las crónicas de Narnia', de Greta Gerwig, llegará a salas IMAX en noviembre de 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Narnia, la próxima película fantástica de Greta Gerwig, llegará a las salas de cine IMAX el próximo año en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es decir, el 26 de noviembre de 2026.

De acuerdo con información de Variety, Deadline y Los Ángeles Times, la nueva adaptación de las icónicas series literarias Las crónicas de Narnia, de CS Lewis, estarán en IMAX antes del estreno en Netflix el 25 de diciembre de ese mismo año.

Luego de meses de negociaciones, la industria IMAX anunció que el filme Narnia tendrá “una presentación global exclusiva” durante dos semanas en 90 países de todo el mundo en un total de mil auditorios. Esto, como parte de la programación que tiene IMAX para noviembre de 2026.

En el 2018, Netflix anunció que desarrollará nuevas series y proyectos de Las crónicas de Narnia. En el 2020, se anunció a Greta Gerwig como directora luego de sus grandes éxitos con Lady Bird y Mujercitas siendo nominada a los Oscar y Globos de Oro.

Luego de su gran éxito en la dirección de Barbie, recaudando más de 1 400 millones de dólares, Greta Gerwig fue ratificada por Netflix para encargarse de las próximas producciones de Las crónicas de Narnia. “Ella tiene un contrato con Netflix para escribir y dirigir al menos dos películas”, señaló The New Yorker.

Greta Gerwig fue la directora de la exitosa película Barbie con Margot Robbie. | Fuente: @barbiethemovie

¿Narnia, de Greta Gerwig, llegará también a las salas de cine?

Narnia no llegará, todavía, a las salas de cine. Por el momento, se desconoce si la película de Greta Gerwig se expandirá para todos los espectadores con la finalidad de aumentar la recaudación. No obstante, no se descarta dicha posibilidad pues Netflix llevó a la pantalla grande sus recientes largometrajes: Emilia Pérez y Maria.

“El lanzamiento en Imax es una rareza para el servicio de streaming, que concede estrenos limitados en salas de cine que califican para los Oscar para sus aspirantes a premios como Emilia Pérez y María, pero en su mayoría prefiere que sus películas, en particular las más comerciales, se estrenen en su plataforma”, describe Variety.

Por otro lado, Deadline revela que la propia Greta Gerwig desea que Narnia si pueda estrenarse en las salas de cine de las cadenas comerciales en todo el mundo. “La pregunta es si Netflix cederá por completo a un estreno masivo”, describe el portal estadounidense.

En el 2022, de acuerdo con Variety, Netflix permitió que su película Glass Onion: A Knives Out Mystery tuviera “una presentación exclusiva de una semana en más de 600 salas, su estreno en salas de cine más amplio de la historia”.

Las crónicas de Narnia tendrá "al menos dos nuevas películas" para Netflix. | Fuente: Disney

¿Cuáles son las adaptaciones al cine de Las crónicas de Narnia?

Las crónicas de Narnia cuentan con tres películas que llegaron al cine. La primera, y más exitosa, fue El león, la bruja y el ropero, una adaptación de Disney dirigida por Andrew Adamson estrenada el 2005 con los protagónicos de: James McAvoy, William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, Georgie Henley, Tilda Swinton y la voz de Liam Neeson en el personaje del león Aslan.

En el 2008, Disney estrenó Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian como una secuela de El león, la bruja y el ropero. El filme de aventura y fantasía volvió a contar con los mismos actores de la primera entrega y las inclusiones de: Ben Barnes, Sergio Castellitto, Peter Dinklage, Eddie Izzard, Warwick Davis, Ken Stott y Vincent Grass.

La tercera película fue Las crónicas de Narnia: la travesía del viajero del alba. En esta ocasión fue 20th Century Fox quien se encargó de llevar el filme a la pantalla grande el 2010 con los mismos actores y siendo la última adaptación hasta la fecha.

Narnia, de Greta Gerwig, llegará a las salas de cines IMAX en noviembre de 2026.Fuente: Disney

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis