Kevin Spacey interpretará a un personaje diabólico en thriller psicológico 'The Contract'

Kevin Spacey quiere volver a triunfar en el cine y ahora interpretará a un personaje diabólico en el nuevo thriller psicológico The Contract del cineasta italiano Massimo Paolucci. De acuerdo con información de Variety y The Hollywood Reporter, el recordado actor de House of Cards aparece en esta ocasión con un personaje llamado ‘El diablo’ en el filme que acaba de terminar con su sesión fotográfica en Roma, ciudad donde está Spacey desde diciembre.

Asimismo, ambos medios internacionales precisan que Kevin Spacey no será el único protagonista de The Contract ya que la película también cuenta con los actores Eric Roberts y Vicent Spano como protagonistas.

Si bien no se conoce la trama de este nuevo filme psicológico, la productora italiana TM Entertainment dio a conocer que la historia de The Contract será similar a los largometrajes Angel Heart, de Alan Parker, y The Devil’s Advocate, de Taylor Hackford.

Precisamente, el papel que desempeñará Kevin Spacey, explica Variety, será “algo similar” al papel de Al Pacino como satanás en el cuerpo de un millonario dueño de un staff de abogados.

Del mismo modo, ‘El diablo’, personaje encarnado por Kevin Spacey, también tendrá similitud con el papel de Robert De Niro como “un hombre de negocios satánico que contrata a un detective sórdido para descender al infierno”.

Kevin Spacey se hizo popular con su papel del congresista Frank Underwood en la serie 'House of Cards'.Fuente: Instagram (kevinspacey)

Kevin Spacey marca su regreso con película ‘Peter Five Eight’

Cabe mencionar que The Contract no es la primera película protagonizada por Kevin Spacey luego de los siete años de juicios de abuso sexual en su contra (siendo absuelto en nueve cargos en julio del año pasado).

El ganador de dos premios Oscar volverá a los cines norteamericanos con el thriller independiente Peter Five Eight, película que se estrenará de forma limitada el próximo 22 de marzo. “La película marca el primer papel protagónico de Kevin Spacey desde que fue absuelto en el juicio de Londres”, señala Variety.

Kevin Spacey ya había vuelto a la actuación el 2022 con un papel secundario de un detective de policía en el drama italiano The Man Who Drew God, del cineasta Franco Nero. Además, hizo un papel de doblaje en el thriller independiente "Control", de Gene Fallaize.

Kevin Spacey pagará un millón de dólares a productora de 'House of Cards'

Kevin Spacey llegó a un acuerdo para pagar a MRC, productora de House of Cards, la suma de un millón de dólares con el objetivo de resolver las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual a los jóvenes trabajadores de la serie que trabajaron con él hasta su salida a finales del 2017.

Estas denuncias hicieron que Kevin Spacey sea demandado por 31 millones de dólares por la productora de la serie que le permitió mayor reconocimiento en Hollywood haciéndolo ganador de un Globo de Oro como Mejor actor de drama. Sin embargo, según informa Variety, Spacey acordó “pagar el millón de dólares durante varios años en cuotas equivalentes al 10% de sus ingresos después de impuestos”.

