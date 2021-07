“Loki”: Kate Herron dejará la dirección de la segunda temporada de la serie de Marvel | Fuente: Instagram / Disney

No va más. La realizadora de la primera temporada de “Loki”, Kate Herron, anunció que no regresará a la dirección del proyecto de Marvel y emitido por Disney+ que en su sexto y último episodio confirmó que se prepara la continuación de la historia del Dios del engaño.

En una entrevista con el medio estadounidense “Deadline”, Kate Herron reveló que no seguirá involucrada en el proyecto de “Loki” ya que el plan inicial solo era comandar la primera temporada. Herron aseguró que verá la segunda parte de la serie como una seguidora más.

“No regresaré. Siempre planeé estar solo para esta (temporada) y, para ser honesta, la temporada 2 no estaba, eso es algo que acaba de salir y estoy muy emocionada”, comentó la directora. “Estoy muy feliz de verla como fan la próxima temporada, pero creo que estoy orgullosa de lo que hicimos aquí y lo he dado todo. Estoy trabajando en algunas otras cosas que aún no se han anunciado”, adelantó Kate Herron.

Hasta el momento Marvel aún no se ha pronunciado sobre los nombres que conformaría el equipo creativo de la segunda parte de “Loki” y tampoco se ha brindado mayor detalle de la trama. Sin embargo, los fans esperan que el cambio de dirección no afecte la historia.

El episodio final de Loki

El 14 de julio llegó el final de la primera temporada de “Loki” por Disney+. El último episodio se ha desvelado muchas interrogantes que varios fanáticos esperaban conocer.

Luego de que Sylvie y Loki fueran más allá del Vacío, ingresan a la Ciudadela del Final del Tiempo donde está El Que Permanece, y justamente tras ello, está la Agencia de Variación Temporal (AVT). A pesar de que no digan su nombre, todo apunta a Kang o a una variante de él.

Sin embargo, Sylvie acaba con este personaje luego de que envíe a Loki a la AVT, pero él se encuentra en otro universo donde Kang es el jefe de la Agencia en la cual Mobius, interpretado por Owen Wilson, no le reconoce. Fin del episodio.

Esto dejó con un sinsabor a los seguidores, no obstante, una serie de Marvel no sería completa sin su escena post crédito que justamente, nos confirma que habrá segunda temporada de "Loki".

