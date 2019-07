Wesley Snipes se refirió a la elección de Mahershala Ali como el nuevo Blade. | Fuente: Marvel / AFP

Marvel Studios reveló en qué nuevas películas está trabajando para los próximos dos años, tras dar fin a su Fase 3 con "Avengers: Endgame", entre los títulos detacó el reboot de "Blade", que fue interpretado por Wesley Snipes en tres cintas.

El reinicio de las cintas traerá un nuevo rostro: Mahershala Ali (ganador del premio Oscar por las cintas "Moonlight" y "Green Book") como el cazador de vampiros. Al respecto, Snipes ─quien estuvo en conversaciones con Marvel para retomar su rol─ se mostró conforme con el cambio y felicitó a Ali.

"A todos los que están perdiendo la cabeza, relax. Aunque el anuncio es una sorpresa, está todo bien. Así es el negocio del entretenimiento", comentó, sobre su salida de las cintas de Marvel, al portal Comic Book.

"Honor y respeto al maestro Stan [Lee]. También felicidades y salaam a Mahershala Ali, un magnífico y talentoso artista cuyo trabajo estoy deseando ver y experimentar durante muchos años", agregó el actor Wesley Snipes quien protagonizó la saga de "Blade" de 1998 al 2004.

Por su parte, Mahershala Ali demostró su respeto por el trabajo de Snipes al compartir una imagen de él como el cazavampiros junto al emoticon de una corona.

Se espera que Blade ─medio mortal, medio vampiro─ se incorpore para la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

NUEVOS PROYECTOS

Marvel develó sus planes para el futuro ─después de "Avengers: Endgame", sin Iron Man ni Capitán América─ entre los que se incluyen futuros filmes como "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek; y a proyectos sobre "Fantastic Four" o "X-Men".

Sea cual sea el resultado, la diversidad es una de sus mejores apuestas: Scarlett Johansson liderará "Black Widow" y Brie Larson encabezará la secuela de "Capitana Marvel", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" será su primera película con estrella asiática (Simu Liu), y Tessa Thompson reveló que su rol Valquiria de la saga sobre Thor es LGBTQ.



La película alcanzó los US$ 2.790,2 millones de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que se impuso por los pelos a los US$ 2.789,7 millones del filme de James Cameron.

Por otro lado, Marvel festejó que "Avengers: Endgame" (2019) se ha convertido oficialmente en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) al superar a "Avatar" (2009).