Richard Madden, quien participó en las primeras temporadas de "Game of Thrones", ahora podría integrarse al universo cinematográfico de Marvel. | Fuente: HBO

Richard Madden, conocido por su rol de Robb Stark en "Game of Thrones", negocia su incorporación a la cinta de Marvel Studios "The Eternals", en cuyo elenco ya figuraba Angelina Jolie, informó The Wrap

Kumail Nanjiani, de la serie de comedia "Silicon Valley", también aparecía en el reparto de la nueva cinta de superhéroes que dirigirá la realizadora china Chloé Zhao, quien cosechó un gran éxito entre la crítica con su película "The Rider" (2017).

Tras su paso por "Game of Thrones", Richard Madden ha conseguido diversos papeles en cine y televisión. Ganó el Globo de Oro 2019 como mejor actor por su trabajo en la serie dramática "Bodyguard". Este año, estrenará "Rocketman", la película sobre la vida de Elton John que protagoniza Taron Egerton, y en 2020 presentará "1917", filme sobre la I Guerra Mundial donde comparte créditos con Benedict Cumberbatch y Colin Firth.

¿DE QUÉ SE TRATA "THE ETERNALS"?

Basada en los cómics homónimos creados por Jack Kirby, "The Eternals" se centrará en unos personajes llamados Eternos que tienen extraordinarios poderes, que son casi inmortales y que fueron creados por unos seres cósmicos denominados Celestiales.

Frente a los Eternos aparecen los Desviantes, que representan la rama monstruosa y malvada de la obra de los Celestiales.

EL BOOM DE MARVEL STUDIOS

"The Eternals" es uno de los proyectos que Disney está preparando para el futuro de Marvel Studios, que cerró una etapa de su ambicioso universo cinematográfico con el estreno, hace dos semanas, de "Avengers: Endgame".

El lanzamiento de esta película ha sido un fenómeno mundial puesto que, con US$ 2.189 millones recaudados, figura ya como la segunda cinta más taquillera de la historia del cine solo por detrás de "Avatar" (2009), que tiene el récord con US$ 2.788 millones.

Asimismo, Marvel Studios estrenará el próximo 4 de julio "Spider-Man: Far From Home", segunda cinta de las aventuras del hombre-araña con Tom Holland como protagonista. (EFE)