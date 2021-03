Chloé Zhao y Emerald Fennell dirigieron "Nomadland" y "Promising Young Woman", respectivamente. | Fuente: Composición (AFP)

Por primera vez en los 93 años de los Oscar, dos directoras competirán por el premio a la mejor dirección, Chloé Zhao por "Nomadland" y Emerald Fennell por "Promising Young Woman".



A lo largo de casi medio siglo de ediciones, tan solo cinco mujeres han recibido la nominación en esta categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por "The Hurt Locker" en el año 2010.



La primera candidata fue Lina Wertmüller por "Seven Beauties" en 1977, a la que siguieron Jane Campion ("The Piano", 1994), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003), Bigelow ("The Hurt Locker", 2010) y Greta Gerwig ("Lady Bird", 2018).



En esta ocasión, Chloé Zhao y Emerald Fennell competirán contra Lee Isaac Chung ("Minari"), David Fincher ("Mank") y Thomas Vinterberg ("Another Round") en los Oscar 2021.



En total son 70 las mujeres nominadas en esta edición, un récord para la Academia de Hollywood en su intento por mejorar la representación femenina en los apartados técnicos.



Anthony Hopkins, el nominado a mejor actor más longevo de la historia

Los Oscar 2021 marcaron otro hito con el británico Anthony Hopkins al conseguir a sus 83 años la nominación al mejor actor protagonista por su papel en el drama "The Father", en el que encarna a un anciano que lidia con la pérdida de memoria junto a Olivia Colman.



El anterior nominado más longevo fue Richard Farnsworth, con 79 años, por "The Straight Story" (1999).



Con "The Silence of the Lambs", Hopkins ya ganó el Oscar a mejor actor en 1992 y ha sido nominado otras cuatro veces por papeles protagonistas y de reparto, la última vez el año pasado por "The Two Popes".



Hopkins competirá esta vez con con Chadwick Boseman ("Ma Rainey"s Black Bottom"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari)" y Riz Ahmed ("Sound of Metal"), este último el primer nominado que practica la religión musulmana.

So proud and grateful to every amazing person who worked on this film. Never going to stop crying. — Emerald Fennell (@emeraldfennell) March 15, 2021

Nominación póstuma para Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, el conocido protagonista de "Black Panther" que falleció en agosto pasado a los 43 años, recibió en los Oscar 2021 una nominación postúma a mejor actor protagonista por la teatral "Ma Rainey"s Black Bottom".



James Dean, Peter Finch y Ralph Richardson son algunos de los actores que fueron nominados tras su muerte a lo largo de la historia de los Oscar.



Este año, los Globos de Oro premiaron a Boseman con un premio que recogió su mujer, Taylor Simone Ledward. Además, el actor también es candidato a otros galardones como los entregados por el Sindicato de Actores de Hollywood.



Su compañera de reparto, Viola Davis, también competirá en los Oscar 2021 como mejor actriz protagonista. Una candidatura con la que se convierte en la actriz negra con más nominaciones al Oscar al sumar cuatro menciones, una de ellas con victoria en reparto por "Fences" (2016).



Ausencia de Pedro Almodóvar y poca representación hispana

Entre las ausencias más llamativas de los Oscar 2021, "The Human Voice", el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, no logró la nominación a mejor corto, que en cambio fue para el guatemalteco y su mujer Elvira Lind por "The Letter Room".



Tampoco habrá representación hispana en mejor película internacional, aunque la chilena "El Agente Topo" competirá por mejor documental.



Los españoles Sergio Lopez-Rivera (maquillaje) y Santiago Colomo (efectos especiales) completan junto a los mexicanos Jaime Baksht y Carlos Cortés Navarrete (sonido) la representación hispana en los Oscar 2021, que se entregarán el 25 de abril. (Con información de EFE).



