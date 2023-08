Mayella Lloclla, protagonista de 'La decisión de Amelia': "Es un privilegio trabajar con Francisco Lombardi"

Francisco Lombardi vuelve al ruedo cinematográfico con la película La decisión de Amelia, que se estrena el 31 de agosto. Mayella Lloclla reconoce que es un privilegio trabajar con el laureado director, quien recientemente fue elegido para integrar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), que entrega los premios Oscar.

“Para mí es un privilegio trabajar con Pancho Lombardi. Es la segunda vez que trabajamos juntos. La primera fue Dos Besos y tuve que pasar un riguroso casting, pero esta vez fue diferente. Me he enterado recientemente que escribió está película pensando en mí. Me siento halagada”, comentó la actriz.

Mayella Lloclla comparte roles con Gustavo Bueno, Paul Vega, Stephany Orúe y Haydeé Cáceres. La decisión de Amelia nos mostrará la corta línea que hay entre la moral y la ética en nuestra sociedad, donde el poder y el dinero juegan un rol importante.

“Estoy emocionada porque hay mucha expectativa por parte del público, que ha recibido el tráiler de la mejor manera. Es una película un poco distinta de lo que se está viendo en el cine peruano. Es otra trama, la fotografía está impecable y la historia en sí engancha al espectador”, reveló la protagonista de la película de Francisco Lombardi.

La decisión de Amelia narra la historia de Amelia (Mayella Lloclla), quien es una joven desempleada, auxiliar de enfermería, consigue un trabajo para cuidar a un anciano rico, solitario y amargado llamado don Víctor (Gustavo Bueno). Poco a poco ella va logrando romper la coraza de silencio e introspección del anciano en quien despierta una renovada vitalidad e ilusión, pero esta se convierte luego en una agobiante avidez carnal que pone a Amelia en una seria disyuntiva moral.

"La cinta refleja la sociedad peruana, así como la diferencia social y cultural"

El cineasta Francisco Lombardi presentó su nueva película La decisión de Amelia, con un gran elenco conformado por Gustavo Bueno, Mayella Lloclla, Stephany Orúe, Haydeé Cáceres y Paul Vega.

La decisión de Amelia se estrenará el jueves, 31 de agosto, y Francisco Lombardi reveló a RPP Noticias que el proyecto tardó cinco años en hacerse, a raíz de la pandemia de la COVID-19.

"Tenía un proyecto de años en el cual la premisa dramática era de un anciano y una enfermera que son de clases sociales diferentes. Es la idea que tenía en la cabeza, porque refleja bien las condiciones de la sociedad peruana, la diferencia social y cultural", comentó el cineasta.

Temas como el racismo son claves en esta película, que también mostrará la corta línea que hay entre la moral y la ética en nuestra sociedad, donde el poder y el dinero juegan un rol importante.