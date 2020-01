Quentin Tarantino prepara una miniserie. | Fuente: Instagram

El famoso cineasta de Hollywood Quentin Tarantino está dispuesto a alejarse de la pantalla grande y poner en marcha nuevos proyectos para la televisión y las plataformas de streaming.

Aunque ya ha anunciado su retiro como director en varias ocasiones, ahora Quentin Tarantino ha confirmado que seguirá trabajando, pero ahora pondrá en marcha la realización de una miniserie.

Quentin Tarantino comentó para Deadline que tiene planeado dirigir una serie de cinco episodios basada en la carrera televisiva de Rick Dalton, interpretado por el actor Leonardo DiCaprio en “Érase una vez en Hollywood”.

Asimismo, el cineasta indicó que esto le tomaría por lo menos un año y medio, y adelantó que “Bounty Law” no sería sobre Rick Dalton en el Lejano oeste, sino que relataría las aventuras de Jake Cahill.

“Los episodios de “Bounty Law”, quiero hacer eso, pero me tomará un año y medio. Terminé escribiendo cinco episodios de media hora. Los haré y dirigiré todos ellos”, anunció Quentin Tarantino.

“Tuvo una introducción en "Érase una vez en Hollywood", pero realmente no lo considero parte de esa película aunque lo es. Esto no es sobre Rick Dalton interpretando a Jake Cahill. Se trata de Jack Cahill”, aclaró el productor de cine.

El también director de “Los 8 más odiados” comentó que ver muchos episodios cortos con grandes historias lo han llevado a proponerse como reto realizar esta miniserie y que ha logrado sumergirse en la mentalidad de “Bounty Law”.

“De dónde vino todo esto, terminé viendo un montón de Wanted, Dead or Alive; The Rifleman y Tales of Wells Fargo, estos programas de media hora para entrar en la mentalidad de “Bounty Law”, el tipo de espectáculo que Rick estaba haciendo”, anotó.

“Me gustaron antes, pero realmente me metí en ellos. El concepto de contar una historia dramática en media hora. Miras y piensas, wow, hay muchísimas historias en 22 minutos. Pensé: ‘me pregunto si puedo hacer eso’”, añadió Taratino.

De esta manera, el director confirmaría que los nuevos episodios de la miniserie de “Bounty Law” habrían sido escritos como parte del guión de “Érase una vez en Hollywood”, película que ha conseguido siete nominaciones en los Premios Oscar 2020.