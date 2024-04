Scarlett Johansson y Channing Tatum juntos en 'La otra cara de la luna', ambientada en el alunizaje del Apolo 11

Scarlett Johansson y Channing Tatum actúan juntos en la nueva comedia de Sony Pictures, La Otra Cara de la Luna. En efecto, la protagonista de Black Widow y el intérprete de Magic Mike se unen para poder llevar a la pantalla grande una nueva historia de drama y romance ambientado en la NASA durante los preparativos del histórico alunizaje del Apolo 11.

En ese sentido, Sony Pictures, distribuidora oficial del filme, difundió el último lunes 8 de abril en YouTube, y demás plataformas digitales, el primer tráiler oficial de Fly me to the Moon, o La Otra Cara de la Luna, donde Scarlett Johansson interpreta a Kelly Jones, una experta en marketing quien se une a la NASA para trabajar junto con el director Cole Davis, papel de Tatum.

En la primera escena del video, Cole entra a un restaurante donde conoce a Kelly, advirtiéndole que el libro que está leyendo se quema.

“Alcohol y llamas. Ellos se gustan”, expresa el actor presentándose ante la profesional. Seguidamente, el jefe de la NASA precisa que necesitan una especialista en marketing, por lo que contratan a Kelly, quien se encuentra con Cole.

“Disculpa. ¿Qué estás haciendo aquí?”, le pregunta el director a la nueva integrante de la NASA. “Te localicé porque sentí que teníamos una conexión”, dice Kelly Jones de manera irónica. “Estoy bromeando. Trabajo aquí ahora para vender la luna”, aclara.

En otra escena, Cole le advierte a su nueva compañera que la NASA “no es algo que se venda con un jingle o un eslogan”. No obstante, Kelly se muestra optimista afirmando que los astronautas pueden ser “más grandes y famosos” que The Beatles. Del mismo modo, aparecen otras escenas que deslumbran una operación singular de los astronautas para promocionar en televisión su histórica visita a la luna y levantar la imagen de la NASA.

Scarlett Johansson personifica a una experta en marketing y Channing Tatum a un director de la NASA. | Fuente: Sony Pictures

¿De qué trata la comedia romántica 'Fly me to the Moon'?

Fly me to the Moon, de Sony Pictures, está ambientada en la década de los 60 durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para lograr el objetivo, los altos mandos militares contratan a Kelly Jones, una experta en marketing que ayudará a la NASA con su popularidad.

"Traído para arreglar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones causa estragos en la ya difícil tarea del director de lanzamiento Cole Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo y comienza la verdadera cuenta atrás", se lee en la sinopsis oficial.

Scarlett Johansson protagoniza la comedia 'Fly me to the Moon' con su papel de Kelly Jones. | Fuente: Sony Pictures

'Fly me to the Moon': fecha de estreno y elenco de actores

Fly me to the Moon es una comedia dramática romántica dirigida por Greg Berlanti y escrita por Rose Gilroy. El largometraje está programado para estrenarse en Estados Unidos el próximo 12 de julio, esperando su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú. De igual manera, se espera su posterior transmisión por Apple TV+ empresa que compró los derechos de streaming.

Scarlett Johansson y Channing Tatum son los protagonistas. Ambos están acompañados de un destacado elenco de actores conformado por: Nick Dillenburg, Anna García, Jim Rash , Noah Robbins , Colin Woodell , Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano, Woody Harrelson, entre otros.

Channing Tatum interpreta al comandante espacial Cole Davis en 'Fly me to the Moon'. | Fuente: Sony Pictures

'Fly me to the Moon' se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 12 de julio.Fuente: Sony Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis