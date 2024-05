'Los padrinos mágicos' regresan con nueva serie en Nickelodeon: mira el primer tráiler [VIDEO]

Los padrinos mágicos regresan a Nickelodeon con una nueva serie animada en 3D. El último lunes 29 de abril, la popular cadena de televisión estadounidense difundió el primer tráiler de la nueva secuela titulada The Fairly OddParents: A New Wish, o Los padrinos mágicos: un nuevo deseo, la cual contará con 20 episodios con una inédita trama de la historia de Cosmo y Wanda.

Este nuevo reboot de Los padrinos mágicos contará con el protagonismo de Hazel, la nueva ahijada de Cosmo y Wanda, quien acaba de mudarse a la ciudad de Dimmadelphia con sus padres sin imaginar que la pareja de hadas será su nueva acompañante. Es así como el creador Butch Hartman decidió sacar a Timmy Turner, icónico personaje de la serie.

Por otro lado, Nickelodeon confirmó el estreno de The Fairly OddParents: A New Wish para el próximo lunes 20 de mayo a las 4:30 p. m. ET en su transmisión en televisión. Asimismo, Variety señaló que la serie de Los padrinos mágicos también se estrenará en Netflix a nivel internacional a finales de este 2024.

Es así como Nickelodeon busca extender el universo de Los padrinos mágicos con esta nueva secuela de la serie que comenzó con cortos programa de animación emitidos entre 1998 y 2002. “La vida siempre es mejor con Los padrinos mágicos. The Fairly OddParents: A New Wish se estrena el 20 de mayo en Nick”, resaltó la industria en Instagram.

'Los padrinos mágicos' es una popular serie animada de televisión de Nickelodeon estrenada el 2001.Fuente: Nickelodeon

¿De qué trata ‘Los padrinos mágicos: un nuevo deseo’?

Los padrinos mágicos: un nuevo deseo es una serie animada en versión 3D producida por Nickelodeon Animation. El programa contará con los padrinos Cosmo y Wanda, quienes cumplirán los deseos de Hazel, la nueva ahijada de los padrinos.

“Hazel Wells, de diez años, acaba de mudarse a la gran ciudad de Dimmadelphia debido al nuevo trabajo de su padre. Además de estar en un ambiente desconocido, es la primera vez que está sin su hermano, Antony, quien acaba de irse a la universidad, dejándola sola e insegura de sí misma. Todo eso cambia cuando los vecinos de pelo rosa y verde de al lado revelan que no son vecinos comunes. ¡Son Cosmo y Wanda, los hadas padrinos! Y salen de su retiro para hacer realidad todos los deseos de Hazel”, se lee en la sinopsis oficial.

Drake Bell interpretó a Timmy Turner, de 23 años, en tres películas de 'Los padrinos mágicos'. | Fuente: Nickelodeon

'Los padrinos mágicos: un nuevo deseo': producción y elenco de voces

La nueva serie de Los padrinos mágicos es dirigida por Butch Hartman, el creador original del primer programa estrenado el 2001 en Nickelodeon. En esta ocasión Ashleigh Crystal Hairston y Lindsay Katai son los guionistas incluyendo a Hartman y Fred Seibert como productores ejecutivo, mientras que Claudis Spinelli, Kelley Gardner y Neil Walder se encargarán de supervisar la producción.

Ashleigh Crystal será la actriz de voz de Hazel. Mientras que Daran Norris y Susanne Blakerslee regresan con sus voces en Cosmo y Wanda, respectivamente. David Stone, Lindsay Katai, Hairston y Daniel Abramovici estarán de coproductores.

Timmy Turner, el protagonista original de serie ‘Los padrinos mágicos’

En la serie original, Timmy Turner (Tara Strong) es el ahijado las hadas Cosmo (Daran Norris) y Wanda (Susanne Blakeslee). Los tres personajes fueron los protagonistas de Los padrinos mágicos sumando a otros personajes secundarios como la vecina Vicky (Gary DeLisle), el maestro Denzel Crocker (Carlos Alazraqui), Sparky (Maddie Taylor) y Chloe (Kari Wahlgren).

“Timmy Turner es un niño de 10 años al que nadie entiende, es muy poco popular y sus compañeros le suelen tomar el pelo. Sus padres le prestan poca atención, aunque lo quieren mucho, pues es su único hijo, y siempre lo dejan al cuidado de Vicky, la niñera malvada, que trata a Timmy como esclavo. Es allí donde intervienen Cosmo y Wanda, los recién asignados padrinos mágicos de Timmy”, describe la trama de Nickelodeon.

'Los padrinos mágicos: un nuevo deseo' se estrenará el próximo 20 de mayo en Nickelodeon.Fuente: Nickelodeon

‘Los padrinos mágicos’ tuvo 10 temporadas en Nickelodeon

Los padrinos mágicos es una serie animada de televisión que cuenta con 10 temporadas con un total de 172 episodios. El primer episodio se emitió el 30 de marzo de 2001. El último episodio se lanzó el 26 de julio de 2017 siendo una de las tres series más extensas de Nickelodeon junto con Bob Esponja y Rugrats.

El éxito de su producción permitió a Los padrinos mágicos hacerse de diversos reconocimientos, tributos y premios incluido los Emmy.

Los padrinos mágicos también llegaron a la pantalla grande con tres películas live-action con el protagónico de Drake Bell como el popular Timmy Turner, pero con 23 años.

Posteriormente, en 2022, Paramount+ sacó una secuela cinematográfica titulada Fairly OddParents: Fairly Odder, con una nueva historia con Vivian Turner (Audrey Grace Marshall), prima de Timmy Turner, quien abandona a Cosmo y Wanda tras ingresar a la universidad.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis