Un cambio radical: así luce Sydney Sweeney como la icónica boxeadora Christy Martin

Sydney Sweeney compartió las primeras imágenes de su papel como Christy Martin, la legendaria boxeadora norteamericana pionera en la disciplina en los 90. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de Euphoria e Inmaculada lució un radical cambio físico afirmando que viene trabajando para su protagónico en el nuevo biopic del director David Michod.

En un post subido este miércoles 16 de octubre, que ya cuenta con más de 700 mil reacciones, Sweeney difundió dos fotografías donde aparece muy diferente. En la primera imagen se le ve de pie usando un pantalón holgado, zapatillas deportivas blancas y un polo deportivo ancho color rojo haciendo notar su brazo marcado por los ejercicios que viene haciendo.

La ropa no es el único cambio. La actriz ya no luce su conocida figura escultural y ahora hace notar un aspecto —claramente— más robusto y musculoso, además de tener una cabellera crespa color castaño oscuro dejando de lado su largo cabello rubio y su melena que la hacían notar sus ojos azules y un rostro reluciente.

Estas imágenes se dan a conocer luego de que, en mayo de este año, Deadline informará que Sydney Sweeney, de 27 años, será la protagonista para la nueva película biográfica sobre Christy Martin, la boxeadora ganadora de peso mediano femenino y conocida por ser una pionera de dicho deporte en su país. Actualmente, el proyecto, que aún no tiene título oficial, se encuentra en producción y se estima que su estreno será el 2025.

Sydney Sweeney interpretó a la monja Cecilia Jones en la película Inmaculada. | Fuente: Diamond Films

¿Qué dijo Sydney Sweeney tras difundir sus fotos como Christy Martin?

Sydney Sweeney no solo difundió sus fotos como Christy Martin. La actriz de Madame Web también se animó a escribir un mensaje para sus más de 22 millones de seguidores en Instagram explicando el motivo para compartir su nueva apariencia.

"Bueno, el gato salió de la bolsa gracias a algunos paparazzi en los arbustos, así que aquí hay un poco de detrás de escena de la película en la que estoy trabajando ahora mismo", comenzó diciendo la también modelo estadounidense.

En ese sentido, contó que viene entrenando arduamente para poder interpretar de la mejor manera a quien considera “una campeona de batallas dentro y fuera del ring".

"En los últimos meses, estuve inmersa en el entrenamiento para dar vida a la historia de una mujer increíble (…) Ella es una verdadera campeona que luchó batallas tanto dentro como fuera del ring. Su viaje es un testimonio de la resistencia, fuerza y esperanza, y me siento honrada de ponerme en sus zapatos para compartir su poderosa historia con ustedes", señaló.

Christy Martin es una figura pionera del boxeo femenino estadounidense en la década de los 90. | Fuente: AFP

¿Qué se sabe de la nueva película sobre Christy Martin?

El guion del biopic de Christy Martin estará a cargo de Mirrah Foulkes y el propio David Michod. En la producción estarán las empresas Anonymous Content, Yoki, Votiv, Fifty-Fifty Films y Black Bear. También se supo que la estrella del boxeo, con 55 años en la actualidad, también estará colaborando con el proyecto sobre su vida.

Por otro lado, Deadline informó que el plan para el filme, donde también se dará a conocer la vida personal de Christy Martin incluyendo el intento de asesinato de parte de su exesposo James V. Martin, comenzaría a rodarse este 2024 con el fin de dar a conocer más detalles de la trayectoria de la boxeadora, quien fue la primera en estar en la portada de Sports Illustrated.

Todavía no hay una sinopsis oficial sobre la película biográfica sobre Christy Martin. Sin embargo, el director David Michod, conocido por los largometrajes Animal Kingdom, War Machine y The King, habló sobre el guion que adaptará al cine.

"La película trata sobre Christy como una joven gay en un pequeño pueblo de Virginia Occidental en la década de 1990. Provenía de una familia relativamente conservadora y no se le permitía ser quien era, por lo que utilizó el boxeo como vehículo para expresarse y expresar su ira. Tuvo que hacer algunos compromisos fundamentales y peligrosos en su vida, el más importante de los cuales fue casarse con un hombre increíblemente peligroso", declaró el cineasta de 51 años a Deadline.

Sydney Sweeney difundió una foto con su apariencia de Christy Martin para nuevo biopic.Fuente: Instagram (sydney_sweeney)

¿Sydney Sweeney tiene experiencia en el boxeo?

Sydney Sweeney no es ajena al boxeo. En una entrevista a Deadline, la actriz, que se hizo conocida por su papel de Cassie Howard en la serie Euphoria, contó que practicó kickboxing cuando tenía entre 12 y 19 años.

"Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es ligera, es exigente física y emocionalmente, hay mucho peso que llevar. Pero me encanta desafiarme a mí mismo", expresó.

En otro momento, Sweeney elogió la trayectoria de Christy Martin afirmando que no solo legitimó el boxeo femenino, sino que también "superó los estereotipos de género y luchó contra el abuso emocional, físico y financiero" en el deporte.

"Me apasiona el mundo de la lucha, la historia de Christy arroja luz sobre su increíble ascenso a la cima mientras muestra las luchas de la fama detrás de escena. Me siento obligada a contar una historia sobre una mujer que enfrentó tanta adversidad y no permitió que ésta la derrotara. Es poderoso y emotivo", explicó.

