El avance de "Wonder Woman 1984" presenta a la Mujer Maravilla, la villana Cheetah y Steve Trevor. | Fuente: Warner Bros.

La Mujer Maravilla está de vuelta y lista para conquistar una nueva década: los ochenta. La actriz Gal Gadot pasa de luchar en la I Guerra Mundial a la Guerra Fría en el primer tráiler de "Wonder Woman 1984".

El avance de la cinta muestra más de una sorpresa: el nuevo traje de la heroína, a las Amazonas compitiendo en una arena, a la villana Cheetah, a Diana Prince balanceándose con su lazo de un rayo y ¡el regreso de Steve Trevor!

Sin revelar spoilers, la directora Patty Jenkins comentó el regreso del personaje de Chris Pine en la película "Wonder Woman 1984". "No pusimos a Steve Trevor en la cinta solo para tenerlo en la cinta", dijo durante el panel de la Comic-Con en Brasil.

Gal Gadot mencionó a la audiencia que, en esta nueva historia, la Mujer Maravilla está "muy sola, ha perdido a todos sus amigos a través de los años y hace lo que tiene que hacer".

La directora Patty Jenkins acompañada por la protagonista, Gal Gadot. | Fuente: Instagram Wonder Woman

El estudio Warner Bros. solo proporcionó una frase sobre lo que los fans pueden esperar de la película: "Diana Prince entra en conflicto con la Unión Soviética durante la Guerra Fría en la década de 1980 y encuentra un enemigo formidable llamado Cheetah".

"Wonder Woman 1984" se estrenará el próximo 4 de junio del 2020. En el elenco, liderado por Gal Gadot, también aparecen Kristen Wiig (Cheetah), Chris Pine (Steve Trevor) y Pedro Pascal (Max Lord, rey de los comerciales).

"Wonder Woman" se convirtió en uno de los grandes éxitos de las películas de Warner Bros.y recaudó en todo el mundo US$ 822 millones.

Mira el primer tráiler de la cinta "Wonder Woman 1984". | Fuente: Warner Bros

NUEVOS PROYECTOS

Al margen de su rol como Wonder Woman, con el que también ha aparecido en las cintas "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y "Justice League" (2017), Gal Gadot se ha dejado ver recientemente en la comedia "Keeping Up with the Joneses" (2016) y prestó su voz a la película de animación "Ralph Breaks the Internet" (2018).

En el horizonte, la actriz israelí aparecerá en "Death on the Nile", nueva adaptación de Agatha Christie que abordará el director y actor Kenneth Branagh. Asimismo, Gadot será uno de los vértices del triángulo protagonista de "Red Notice", una cinta de acción que prepara Netflix y en el que también serán protagonistas Ryan Reynolds y Dwayne Johnson.