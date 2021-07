¿Qué cambio quieren los peruanos?

Gran parte de los peruanos quiere un cambio, pero los políticos parecen no comprender de qué manera quieren que este se lleve a cabo. La mayor parte del electorado de Pedro Castillo, 51% según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), votó por él porque “ofrecía el cambio que el país necesita”. Perú Libre y Juntos por el Perú impulsan la idea que este cambio debe darse a través de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna, pero esta no parece ser la preferencia de la mayoría de los peruanos. Las medidas que se demandan podrían ser realizadas a través de modificaciones legales y no necesitan de un cambio total. Es además lo que encuentran diversas encuestadoras (IPSOS, IEP, Datum) consistentemente: la gran mayoría de peruanos quiere cambios puntuales en la Constitución, no un cambio total.

La ciudadanía demanda principalmente que los cambios constitucionales sean mayores medidas punitivas a los delincuentes y a los corruptos, y en menor medida cambios en el plano económico (que parece el principal objetivo de cambio para PL/JPP).

El éxito de Perú Libre pareciera indicar que el apoyo hacia una Asamblea Constituyente ha incrementado a través del tiempo, pero este no es el caso. En abril del 2011, 26% de la población respalda la conformación de una Asamblea Constituyente, si la alternativa era que el Congreso lidere cambios constitucionales, o que no haya cambio alguno. En diciembre del 2020, se revela que 21% de la población estaría de acuerdo con una Asamblea Constituyente, como tercera opción a cambios puntuales o profundos a través del Congreso que obtienen 30% de respaldo o a cambios liderados por iniciativa del Ejecutivo, que obtienen 33% de respaldo. Por lo tanto, se puede decir que la preferencia por la Asamblea Constituyente no ha variado mucho a través del tiempo, y es más, es superada por otras modalidades de cambio a través de los cauces institucionales ya establecidos.

"Gran parte de la población demanda cambios, pero eso no quiere decir un cambio total de la Constitución". | Fuente: Andina

En recientes encuestas de DATUM y de IPSOS, cuando se pregunta cuáles deberían ser las prioridades del presidente, la convocatoria de una Asamblea Constituyente no aparece en el top 5, y tiene una relevancia muy baja comparada con resolver problemas de salud o la reactivación económica. Una hipótesis es que los peruanos están más preocupados por sus necesidades de corto plazo, que una “solución” incierta a largo plazo. El horizonte de interés de ha cambiado a partir de la crisis sanitaria y económica por la COVID-19 y por el nivel de incertidumbre que esto ha ocasionado.

En conclusión, gran parte de la población demanda cambios, pero eso no quiere decir un cambio total de la Constitución. Perú Libre ha priorizado durante toda la campaña la convocatoria a una Asamblea Constituyente debido a sus preferencias programáticas e ideológicas, pero ahora debe decidir si emprender una agenda que no es priorizada por la mayoría de los peruanos, o atender de manera efectiva las afecciones inmediatas que el paso de la COVID-19 ha dejado.

