Construyendo nuestro negocio

Se dice que las crisis son buenas para crear empresas, idear nuevos negocios, incursionar en nuevas áreas e inclusive expandir el alcance geográfico al cual atendemos. Y tenemos suficiente evidencia desde el inicio de la pandemia de los grandes cambios y avances que han surgido como necesidad antes que decisión de innovar y sobrevivir a la crisis sanitaria. De esta manera, la construcción de negocios se convirtió en una prioridad, entre los cuales se encontró que aquellos que desarrollaron la construcción de negocios crecieron a una tasa más elevada que la de sus competidores, así como aquellos que desarrollaron mayor flexibilidad y resiliencia a la volatilidad de los mercados y del entorno dinámico económico. Sin embargo, la construcción de nuevos negocios no es 100% certera y no son siempre son los que llegan para quedarse y crecer hasta establecerse a gran a escala.

Sin embargo, estos procesos no son nuevos, pues el cambio al presente reside en que la pandemia aceleró la búsqueda de procesos innovadores para sacar provecho del mundo digital. Esto ofrece grandes ventajas como antes mencioné, además de impulsar el crecimiento orgánico de la empresa lo que produce mayores beneficios para los stakeholders. Y si bien es cierto ha sido un proceso que ha afectado a todas las industrias, una encuesta global elaborada por una firma consultora revela que son los negocios con relación directa con el consumidor, los negocios legales y los servicios profesionales los que se han visto en una mayor necesidad y premura de adaptar los nuevos cambios.

La construcción de nuevos negocios no es 100% certera y no son siempre son los que llegan para quedarse y crecer hasta establecerse a gran a escala. | Fuente: Freeimages

Precisamente, esto ocasionó que líderes se aventuraran a ingresar al lado de las start-up a una escala sin precedentes. Pero de todas estas iniciativas, aproximadamente el 66% de las exitosas fueron creadas por el 20% de todas las compañías que incursionaron. Entonces, ¿a qué podemos llamar la clave del éxito? Simplemente, no hay una única respuesta. No obstante, hay algunas lecciones en las que los ejecutivos concuerdan han servido en el proceso de aprendizaje. La primera es la falta de adaptabilidad. A pesar de que concurrentemente nos repetimos que la flexibilidad es un aspecto importante, pocas veces la sabemos inculcar dentro de nuestra cultura organizacional. Y segundo, el problema más común, es no tener un plan adecuado para incrementar el nivel de las operaciones de la nueva línea de negocio. Esto comprende, naturalmente, que, una vez que la nueva línea está lista para crecer, no podemos seguir usando el mismo método y herramientas creyendo que servirán porque fue exitoso a menor escala. Es importante que crear un plan de crecimiento que contemple desde el inicio cómo atraer nuevos clientes sin sacrificar beneficios. Ambos son parte de una estrategia clara y en ello reside, quizás, el secreto de cautivar no solamente al cliente, si a los mismos trabajadores.

