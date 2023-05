La economía de todo en cualquier momento, en cualquier lugar

"La economía de en cualquier momento, en cualquier lugar". | Fuente: Andina

Percy Marquina

Director General Centrum PUCP

Es probable que en el último mes hayamos realizado un pedido por internet, ya sea un delivery de comida, unos pasajes de avión o una nueva televisión. Esto resulta normal, pues nos hemos habituado al e-commerce y a poder acceder a productos a través de nuestros dispositivos personales en el momento que necesitemos.

Sin embargo, desde la pandemia, se comenzó a utilizar un término que se volvió popular: “the anytime, anywhere economy”, lo que se traduce en, la economía de en cualquier momento, en cualquier lugar. Este concepto no solo aplica al e-commerce, sino al concepto de tener la flexibilidad de poder acceder a productos o servicios en el momento que queramos. Un artículo del New York Times encontró que la flexibilidad en el trabajo después de la pandemia ha permitido que las personas tengan más libertad de distribuir su tiempo ya sea que trabajen desde casa o yendo a la oficina.

El estudio encontró que los salones de belleza tenían 4 veces más citas al mediodía que antes de la pandemia, lo que antes solía ser una actividad reservada para después del trabajo. Sin embargo, también se encontró que, así como encontrábamos mayor flexibilidad en nuestro día, la persona promedio tenía una tendencia a trabajar después de su hora habitual de salida. Microsoft reportó en su índice de tendencias en el trabajo 2022 que las personas trabajaban en promedio 28% más fuera de su horario laboral.

Esta flexibilidad no es algo negativo, sino que podría resolver otro problema importante: la logística de después del trabajo. Todos podríamos beneficiarnos si podemos adoptar horarios más dinámicos a nuestras tareas laborales y personales. Por ejemplo, el terminar a las 6 p.m. implica que todos nos encontremos atrapados en el tráfico al salir, que los restaurantes estén completos, que los cines no tengan espacios o que tengamos que hacer cola al hacer compras. Al implementar la economía de todo en cualquier lugar en cualquier momento, muchos podrían ganar al aprovechar mejor su tiempo, al mismo tiempo que completan sus actividades en el trabajo.