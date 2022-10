Cuando conozco a alguien que gusta tanto de Star Wars como yo, establezco una buena conexión con la persona sin haber indagado mucho sobre quién es o su manera de pensar. Inclusive a pesar de que podríamos ser realmente contrarios en personalidad o en maneras de pensar, la primera conexión entre nuestras identidades me lleva a establecer una apertura natural.

El poder de la identidad grupal es uno de los aspectos más importantes que adoptamos para definir quiénes somos y cómo veremos el mundo y los problemas desde nuestra posición. Resulta casi natural que nuestra identidad tenga que ver también con la política y la manera en la que nos inclinamos a votar hacia un grupo político, y posiblemente, es también la razón por la que nuestro país ha tenido una polarización tan importante. La identidad grupal, según Ezra Klein, puede ser un factor determinante en nuestra toma de decisiones, pues, desde un punto de vista psicológico, explica que como individuos preferimos asociar nuestra decisión al razonamiento y pensamiento de un grupo, dado que es más seguro.

| Fuente: Freeimages

Una de las principales lecciones de entender esto es que nos hemos equivocado en cómo intentamos cambiar la opinión de una persona. Por ejemplo, cuando me encuentro con alguien que tiene una opinión distinta a la mía, intento, con la mayor precisión, darle datos específicos y estadísticas para sustentar mi argumento. Dicha estrategia tiene que ver con mi formación y personalidad, pues naturalmente soy un investigador académico que gusta de los datos y explicaciones científicas. Sin embargo, podría ser que me he equivocado al hacer esto, pues esta regla podría funcionar con otros que comparten la misma manera de pensar o el mismo grupo de identidad, pero no necesariamente con otras personas. Por el contrario, en lugar de apelar a la lógica, podría ser más acertado apelar a la identidad de la persona.

“¿Por qué estamos polarizados?” es un recomendable libro de Ezra Klein, quien realiza hace un análisis histórico y psicológico de las razones por las que nuestra identidad juega un rol tan importante en la polarización política que experimentamos en el mundo.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.