¿La basura o la limpieza?

Uno de los grandes problemas de nuestras ciudades es la basura en las calles y barrios. ¿Será porque no tenemos un buen servicio municipal de recojo? Sin duda eso es parte del problema, pero una mirada positiva nos diría que no es cierto que la suciedad existe porque “no pasa la basura”. En realidad, lo que no pasa es la limpieza, o, mejor dicho, el servicio de limpieza, porque la basura la ponemos los ciudadanos.

¿Será que los peruanos producimos más desperdicios que otros países que tienen ciudades más limpias? No, pues según los datos internacionales mientras un peruano produce más o menos 1 kilo diario de basura, un europeo promedio produce tres veces más, pues usan más empaques y desperdician más. Su limpieza no se debe solo a que ellos tienen mejores servicios municipales de recolección, sino, fundamentalmente, a que sus ciudadanos se preocupan en poner la basura donde debe estar. Cosa que nosotros no hacemos.

¿Se imagina usted, paisano, paisana, cómo mejoraría nuestra ciudad si, simplemente, dejáramos de tirar a la calle las botellas vacías de gaseosa, las bolsas o los empaques de golosinas que consumimos? ¿Qué usted no bota nada? Qué bueno, sobre todo si eso incluye ese desmonte de sus construcciones y similares que a veces se ponen en las puertas de las casas. Pero sería aún mejor si estimula a otros a no hacerlo.

Yo conozco a personas que cuando ven que alguien bota algo, le dicen muy amablemente “amigo, se le ha caído un papel, una botella etc.” La respuesta casi siempre es mágica. Dicen gracias, y lo recogen, un poco avergonzados. Porque en un trabajo del área de estudios sociales de Arellano Consultoría para Crecer encontramos que muchos de los que botan basura a la calle no lo hacen por sucios, sino, paradójicamente, porque no quieren tener la suciedad con ellos. ¿Sabía que en Japón no hay depósitos para basura en las calles, y todos guardan sus pequeños desperdicios en el bolsillo, o en una bolsita, para depositarlos en su casa?

Si actuáramos así, no solamente tendríamos calles más limpias, sino que las personas que hoy se ocupan de limpiar podrían trabajar en recoger la basura acumulada en otros lados. En fin, paisano, paisana ¿de qué otras formas creen ustedes que podemos mejorar, nosotros los ciudadanos, la limpieza de nuestras ciudades?

