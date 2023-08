¿Cómo descubrir tu vocación profesional?

Considera que alargar el proceso de estudio tiene un costo económico para la familia. | Fuente: Foto referencial: Andina

Si estás en una carrera donde muy pocos cursos que tienen sentido para ti, no te siente apto, hábil, que sobresales o que disfrutas lo que estudias, tal vez sea momento de repensar si tu elección profesional es la correcta. Considera que alargar el proceso de estudio tiene un costo económico para la familia.

Desde los últimos años escolares, los padres y familiares del joven tienen que acompañar a los chicos a que tomen esta importante decisión. Así lo señaló la educadora y especialista en Neuropsicología, Giselle Bringas, quien ofrece talleres de orientación vocacional, a base de pruebas neuropsicológicas.

Estas pruebas, que son necesariamente presenciales, le permiten a la experta conocer las fortalezas cognitivas y características de personalidad joven y junto a ejercicios de reflexión escritos y dialogados, que facilitan abordar aspectos relevantes que ayudan a los estudiantes a escuchar su voz interior.

“Ofrezco unos primeros pasos que deben continuarse a nivel personal y familiar. Porque los chicos no deciden por su cuenta, pues están inmersos en una familia y con un soporte que son sus padres”, explica Bringas, quien destaca el papel de los padres en su rol de acompañar y orientar.

Asimismo, Bringas destacó la importancia de promover la autonomía de sus hijos y promover este viaje de autoconocimiento, en el cual pueden descubrir cómo son, conocerse, escucharse y averiguar por sí mismos las opciones de carreras, mallas curriculares y ofertas universitarias que hay en su ciudad, país o el extranjero.

La experta dijo que fortalecer el vínculo con los hijos desde pequeños es necesario para acompañarlos en esta decisión. “Los padres deben invertir no solo calidad, sino cantidad de tiempo con los hijos. A través del diálogo, es clave ponernos sus anteojos. ¿Por qué están pensando eso? Implica una ida y un regreso”, comenta.

La época universitaria es un tiempo sensible en la vida del adolescente, por los cambios no solo a nivel neurológico, sino social y emocional. Para Bringas, es importante que el joven elija su futura profesión no solo con la vocación, sino con la aptitud personal y la investigación respecto a la empleabilidad de la labor elegida.

