Dragon Ball Super | ¿Gohan Blanco, Gohan Calvo y “El Hermano”? Conoce las hilarantes y absurdas creaciones de los fans

¿Alguna vez te has topado con algún personaje de Dragon Ball creado por la comunidad? Algunos de ellos son bastante ridículos y risibles, pero existen algunos tan famosos -y graciosos- que han trascendido las barreras idiomáticas y son referenciados por el público estadounidense y latinoamericano por igual. Esta es la historia de personajes que, a pesar de no ser oficiales y ser terriblemente abyectos, son homenajeados sin parar por la comunidad de fanáticos de Dragon Ball en internet.

El origen de este meme es casi imposible de rastrear, algún usuario sencillamente pensó que Gohan se vería genial con una transformación con el pelo blanco; esto sería viralizado de manera irónica y posteriormente se comenzó a crear una gran expectativa en la semana previa al estreno del capítulo 88 de Dragon Ball Super. Se supone que en este capítulo Gohan desbloquearía todo su potencial y finalmente convertiría en el poderoso Gohan Blanco, cuyo poder, según la comunidad, es igual al “infinito +1”. Por desgracia, Gohan sencillamente recobró la transformación de “Gohan Místico”, asimismo, más adelante el meme se volvería real, no con Gohan, pero sí con Gokú, cuyo cabello se volvería blanco alcanzar la transformación completa del Ultra-Instinto. Gohan Blanco es homenajeado sin parar por la comunidad (de manera irónica, por supuesto) con fan-art, teorías jaladas de los pelos, humorísticas animaciones y mods para videojuegos. Por algún motivo, la mayoría del contenido creado en relación con este personaje proviene del país vecino Brasil.

Existe una variación de este personaje llamada “Gohan Calvo”, el cual -según las teorías de los fans- es aún más poderoso que Gohan Blanco. ¿La única diferencia? Una brillante calva rodeada a veces de cabello negro.

Después que Gohan Blanco y la irónicamente genial creatividad latinoamericana se hiciera viral en internet, usuarios angloparlantes comenzaron a unirse al fenómeno. El 17 de octubre del 2017, un usuario anónimo publicó en 4chan una absurda teoría donde se planteaba la existencia de un personaje llamado “El Hermano”, el nombre se menciona en español incluso cuando el autor escribió la teoría en inglés, homenajeado el origen hispanohablante de estos memes, además, múltiples nombres son pobremente traducidos al español, como El Grande Padre (Daishinkan, Gran Sacerdote), Regla de Todos (Zeno-sama) o Lutadores Z (guerreros Z).

A continuación, te dejamos el texto original y su traducción; prepárate y aférrate a tu sanidad mental, por favor.

"After Gohan reached a new level and became Gohan Calvo, he finally managed to defeat El Grande Padre once and for all and save the multiverse. However, soon after he did so, a stranger appears on the battlefield. It is Jiren's brother, El Hermano, whose power vastly overshadows Jirens. El Hermano was personally trained by the Regla de Todos to replace him, a fact that El Grande Padre resented, which is why he killed the Regla de Todos while El Hermano was away. El Hermano is a prodigy from el planeta mexicano who quickly surpassed the Regla de Todos and even El Grande Padre during his training. Luckily, El Hermano is not evil, however he is upset that Gohan defeated his brother Jiren. He therefore challenges the Lutadores Z to another tournament: the Torneo de los Hermanos. In it we will see Hit's brother, Hit de Rojo, appear, as well as many other brothers returning with new forms. Jiren will reveal a new form he received after becoming a GoD and being trained by El Hermano: Jiren Negro. With this he will try to challenge Gohan. Gohan realized that although Calvo is very powerful, it drains his power too quickly. However, eventually he will discover that there is actually untapped potential in the Blanco form. He will eventually achieve mastery over the Blanco form.”

“Después que Gohan alcanzara un nuevo nivel y se volviese Gogan Calvo, logró finalmente arreglárselas para derrotar a El Grande Padre de una vez y para siempre, salvando el multiverso. Sin embargo, inmediatamente un extraño apareció en el campo de batalla. Es el hermano de Jiren. El Hermano, fue entrenado personalmente por el Regla de Todos y sus poderes superan ampliamente los de Jiren. El Grande Padre le guardaba rencor, ya que él fue quien asesinó a El Regla de Todos. El Hermano es un prodigio de El Planeta Mexicano, quien rápidamente superó a El Regla de Todos e inclusive a El Grande Padre durante su entrenamiento (…)”