Dos cómics de Superman de más de 80 años se venden por tres millones de dólares en subasta

Dos cómics históricos que muestran los orígenes de Superman, publicados en 1938 y 1939, se vendieron en una subasta en la casa Goldin de Nueva Jersey (EE.UU.) por un precio conjunto de tres millones de dólares, según informó la agencia EFE.

El primero es Action Comics #1, publicado en junio de 1938 por National Allied Publications, posteriormente DC Comics, que retrata la primera aparición de Superman, basada en una historia de Jeremy Siegel, con una portada ilustrada por Joe Shuster en la que se ve al superhéroe levantando un automóvil verde.

Solo han sobrevivido un centenar de copias de este cómic, muy codiciado por los coleccionistas y cuya portada ha sido comparada con la pintura Hércules y la Hidra, de Antonio del Pollaiuolo, indica Goldin en su página web.

El segundo es Superman #1, publicado en el verano de 1939 por DC Comics, que fue el primer cómic dedicado a un solo personaje y luce al superhéroe volando sobre los tejados, con el subtítulo "La historia completa de las hazañas temerarias del único y exclusivo Superman".

También creado por Siegel y Shuster, ese cómic cuenta el origen de Superman: es un ser llamado Kal-El a quien sus padres envían desde el planeta Krypton a la Tierra, donde aterriza en la granja del matrimonio Kent, que lo cría como su hijo.

Ambos artículos, que en su día se vendieron por 10 centavos de dólar, fueron objeto de disputa a lo largo de un mes y acumularon 18 pujas cada uno, hasta que el pasado miércoles el primero se vendió por 1,5 millones de dólares y el segundo por 1,62 millones.

Henry Cavill anuncia que no volverá a interpretar a Superman

El actor británico Henry Cavill no será de nuevo Superman en la saga dedicada al superheróe del cómic que produce Warner Bros., según anunció el mismo en un mensaje en sus redes sociales.

El actor aseguró que recibió la noticia tras haber hablado con los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, quienes dirigen esta saga.

“Tuve una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos”, publicó el actor en su perfil de Instagram, que cuenta con varios millones de seguidores.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre", señaló el actor: "Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", agregó el también protagonista de Immortals y The Witcher.

"El cambio de guardia es algo que ocurre. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, agregó Cavill.