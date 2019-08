Jaime Bayly presentó su nuevo libro "Yo soy una señora" y recibió el apoyo de sus fans para llegar a la presidencia. | Fuente: Flickr FIL Lima

"¡Jaime presidente! ¡Jaime presidente!". Los gritos, acompañados de las palmas, se hicieron escuchar en Jesús María. Los devotos fans de Jaime Bayly asistieron a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019) para la presentación de su nuevo libro "Yo soy una señora". Cuando fue el turno de la firma de libros, el escritor atendió a una larga fila de personas, se escuchó este clamor entre sus seguidores.



Así, sus fans hacen eco del deseo que el periodista dio a conocer en el 2008 cuando anunció que quería ser "el primer presidente bisexual, impotente y agnóstico del Perú". Lo que parecía broma empezó a tomar tintes de realidad, en el 2010, cuando hizo pública su alianza con el político José Barba y el partido Cambio Radical. Incluso, empezó a aparecer en las encuestas con 10% de intención de voto en Lima.

Sin embargo, todo quedó en nada y, en noviembre del 2010, anunció en su columna de "Perú 21" que renunciaba a postular a cualquier cargo público. Una de sus razones era que el sueldo de presidente no le alcanzaría para mantener su estilo de vida.

"¿Cuál era el secreto que había que esconder? No se lo digas a nadie, soy una señora", dijo entre las risas del público. | Fuente: Flickr FIL Lima

TODA UNA SEÑORA

En su regreso al Perú, el público colmó el auditorio Blanca Varela de la FIL Lima 2019, interesados en escuchar las irreverencias de Jaime Bayly, quien llegó sin su esposa Silvia Núñez del Arco. Él explicó que la mitad de los relatos de "Yo soy una señora" son planteados desde la voz masculina de Jimmy Barclays; y la otra mitad a través de varias voces femeninas. "Todas las señoras están en mí y yo soy todas ellas", comentó.

Hace 25 años publicó su primera novela "No se lo digas a nadie", esta nueva publicación es la respuesta que faltaba. "¿Cuál era el secreto que había que esconder? No se lo digas a nadie, soy una señora", dijo entre las risas del público.

"En estos cuentos, atravesados por el humor y la ironía, el autor ha logrado un registro oral que transita entre la confesión, el relato testimonial y el chisme", dice la sinopsis de "Yo soy una señora", editado por Alfaguara.

Jaime Bayly firmó libros a incontables seguidores. | Fuente: Flickr FIL Lima

HOMBRE DE FAMILIA

Actualmente, Jaime Bayly se encuentra instalado en Miami (EE.UU.) junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija Zoe. Con 54 años, Jaime Bayly considera que ha sentado cabeza y confesó que no le cuesta trabajo serle fiel.

"Estoy viviendo desde hace 10 años una suerte de felicidad familiar con esposa, con hija de 8 años y perrito, que yo pensé que era imposible y que no estaba reservada para mí. No me cuesta ningún trabajo serle fiel a mi mujer. La amo", sostuvo recientemente al diario español "El Mundo". El año pasado, él se presentó en la FIL Lima con la novela "Pecho frío".