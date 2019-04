Jaime Bayly recordó sus momentos más icónicos respecto al fallecido Alan García. | Fuente: Composición

Jaime Bayly le dedicó su más reciente programa a la "exagerada y desmesurada" vida de Alan García, que se suicidó el 17 de abril. Por más de una hora, el presentador recordó sus desencuentros y reconciliaciones que incluyeron dos entrevistas de televisión: en 1985 y 2001. Estos fueron los episodios más icónicos entre ambos que se mencionaron durante el programa de Mega TV.

1. LA ENTREVISTA DE 1985



El periodista tenía 20 años y el entonces candidato a la presidencia 35 cuando se realizó el encuentro. Se trató de una entrevista vía satélite que pasaría a la historia cuando Bayly le preguntó si tenía problemas de salud mental y si se medicaba. Poco después, y cuando García Pérez ya estaba en Palacio, Panamericana Televisión, que emitía el programa, le pidió cambiar el formato. Algo que no aceptó.



"Le pregunté si había tenido problemas de salud mental, trastornos de salud mental, si le habían hecho la cura del sueño, todo lo cual era verdad; pero él lo negó. Dijo que era un golpe bajo y me sacó de la televisión [..] El dueño [Genaro Delgado Parker] me llamó y me dijo que a partir de ese momento solo podía hablar de política internacional. No acepté, renuncié [...] Me fui a hacer televisión al extranjero", recordó Jaime Bayly.

2. LA ENTREVISTA DEL 2001

Fue la única entrevista larga entre Bayly y el fallecido Alan García en "El francotirador". En este nuevo encuentro, que marcó su momento de reconciliación, le recordó la pregunta que incomodó al exmandatario en 1985. Le volvió a interrogar si estaba loco, algo que este negó en diferentes instancias.

Por otro lado, el conductor le increpó que el exlíder aprista pidió que lo sacaran de la televisión, también le cuestionó por la casa que había comprado en París y el colegio privado, en Francia, al que había inscrito a sus hijos. Por otro lado, le preguntó si en su primer gobierno intentaron sobornarlo, algo que el presentador consideró premonitorio pues después vendría el caso Odebrecht.

3. EL BAILE DEL TETEO

El también escritor recordó cuando difundió, en su programa "El francotirador", el video de una fiesta privada en la que Alan García bailaba. Más adelante se conocería como el baile del teteo.

"Era deliciosamente humorístico como para no propalarlo [...] Ponía en evidencia, muy a su pesar, el lado travieso, bufonesco, carnavalesco de Alan García. Él podía ser un intelectual, pero también un bufón y tenía gran sentido del humor", señaló Jaime Bayly.

4. BROMAS EN EVENTO DE CANAL 2

Durante el segundo mandato del fallecido expresidente, se celebró un evento en Canal 2 al que asistió García. Le pidieron al conductor brindar unas palabras. De acuerdo a su estilo, usó su humor para recordar las largas colas de su primer gobierno. "Recordé que en el primer gobierno de Alan [...] no había leche ni arroz ni azúcar y la gente hacía larguísimas colas para comprar las cosas básicas para subsistir. Esto se lo recordé de una manera lúdica", dijo Bayly durante su programa de Mega TV.

5. LA PLATA LLEGA SOLA

Jaime Bayly recordó que, a fines del 2010, tuvo una cena junto con el expresidente Alan García y sus respectivas parejas. En esa reunión, le preguntó si debía lanzarse como candidato presidencial y obtuvo un "sí" por parte del exlíder aprista. El presentador estaba preocupado porque no el sueldo de presidente no le alcanzara a lo que García respondió la hoy famosa frase: "la plata llega sola".

Después de ello, Bayly escribió una columna con ese titular acto del que ahora se arrepiente. "Me parece que fue indelicado, que estuvo reñido con el honor y la caballerosidad [...] Me parece que yo traicioné la confianza que tuvo Alan en mí esa noche y [...] a estas alturas le pido disculpas, no debí hacerlo. Estuvo mal. La frase lo persiguió como un fantasma el resto de su vida sobre todo cuando salpicó el escándalo de Odebrecht", dijo en su reciente programa.