La Casa de la Literatura Peruana suspendió el premio al historietista Juan Acevedo, creador de 'El Cuy'

De acuerdo con la entidad, "la ceremonia queda suspendida hasta un próximo anuncio oficial". “¡Vaya, me quitaron el premio!”, respondió Acevedo en sus redes sociales.

En agosto, la Casa de la Literatura Peruana anunció que Juan Acevedo, reconocido por su célebre personaje El Cuy, recibiría el Premio Casa de la Literatura Peruana 2024 en honor a su vasta obra, "que interpela a la sociedad peruana desde la narrativa gráfica". Sin embargo, dos meses después, la institución dio marcha atrás en esta decisión.

El comunicado explicaba que "esta distinción celebra su trayectoria y reivindica la historieta como un género narrativo potente para la reflexión crítica y el acercamiento a la lectura. Acevedo, además de creador, ha trabajado como tallerista en escuelas, contribuyendo a la difusión y democratización de la historieta durante más de cuatro décadas".

En ese momento, Juan Acevedo expresó: "Este premio me honra y lo celebro por mí y por el medio que represento, que es la historieta". También instó a los jóvenes, así como a niños y niñas, a explorar el mundo de las historietas: "No tengan miedo si no saben dibujar. Todos podemos aprender a plasmar nuestras experiencias".

La entrega del Premio Casa de la Literatura Peruana 2024 estaba programada para el jueves, 24 de octubre de 2024, a las 7:00 p.m., en el auditorio de la institución. Sin embargo, el miércoles, a través de las redes sociales, se anunció que el reconocimiento entraba en "una fase de formalización". "La ceremonia queda suspendida hasta un próximo anuncio oficial", agregaron.

Después de la publicación, Juan Acevedo reaccionó en Facebook: “¡Vaya, me quitaron el premio!”. Minutos más tarde, la Casa de la Literatura Peruana eliminó el anuncio. Cabe destacar que este premio se había entregado de manera ininterrumpida desde 2010 y, entre sus anteriores ganadores, figuran Mario Vargas Llosa, Carlos Germán Belli y Rossella Di Paolo.

En abril de este 2024 le anunciamos a Juan Acevedo que recibiría el Premio Casa de la Literatura Peruana. Compartimos sus primeras palabras luego de recibir la noticia.

¿Quién es Juan Acevedo?

Juan Acevedo nació el 26 de noviembre de 1949 en Lima. Es narrador gráfico, docente e investigador, y es considerado uno de los historietistas peruanos más importantes. Su obra, que incluye historietas, caricaturas y viñetas de humor gráfico, ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de la década de 1970, Acevedo colaboró con diversos medios impresos como Caretas, Oiga, La Crónica, Expreso y El Comercio, enfocándose en el humor político y la caricatura. Algunos de sus trabajos fueron recopilados en Ciudad de los Reyes (1983), una colección que critica la política, a los políticos y aborda la situación social.

Uno de sus personajes icónicos es La Araña No, un superhéroe que resuelve diversos casos de coyuntura, acompañado de su ayudante Robin, quien, debido a la mala calidad educativa, se expresa con faltas ortográficas. Esta hilarante historieta se publicó en el suplemento ¡No! de la revista Sí entre 1987 y 1988, y tuvo una última etapa en el diario Mundo en 1995.

Hasta la fecha, ha publicado más de 20 títulos, que abarcan historietas de aventuras, históricas, de superhéroes, de autor, adaptaciones literarias, caricaturas y viñetas de humor gráfico. Recientemente, publicó El Cuy: Todas las tiras, una recopilación de todas las tiras de su personaje más célebre, que cuenta con más de 44 años de trayectoria.

