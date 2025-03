Guionista de 'Pantaleón y las visitadoras' explica cómo fue la adaptación de la novela de Vargas Llosa al cine

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Vargas Llosa cumplió 89 años el último viernes 28 de marzo, y para seguir recordando su legado en la literatura y el cine, RPP conversó con Giovanna Pollarolo, escritora peruana y guionista de Pantaleón y las visitadoras, la icónica película de Francisco Lombardi, basada en la clásica novela del premio Nobel de Literatura.

Fue en el programa Siempre en casa, de RPP, que Pollarolo pudo explicar —y recordar— cómo fue el proceso de realizar el guion de Pantaleón y las visitadoras hace 25 años recreando “la trama perfecta” escrita por Mario Vargas Llosa.

“Lo más difícil de la adaptación era la originalidad de la obra. Cambiamos el lenguaje de los informes escritos por Pantaleón porque usaba un lenguaje formal, muy correcto, burocrático, y militar para hablar de temas que usualmente se hablan con lenguaje coloquial. Todo lo sofisticaba. Es gracioso cuando a las prostitutas las llama ‘visitadoras’. Van haciéndose sinónimos muy divertidos. La gracia es el lenguaje”, comentó.

En ese sentido, recalcó que una de las soluciones fue “modernizar” al personaje de Pantaleón dándole una laptop en lugar de lápiz y papel. Del mismo modo, sostuvo que tuvieron que eliminar la parte de la obra que habla de la madre del personaje.

“Las novelas de Vargas Llosa tienen unas tramas tan bien organizadas que si sacas algo se desestabiliza. Por ejemplo, tuvimos que sacar a la señora Leonor de la historia, a ella la sacamos de la trama de la película. Ella era un personaje que conectaba la secta fanática de las cruces que eran los que iban a matar a las visitadoras”, remarcó.

Pantaleón y las visitadoras es una película peruana basada en la novela de Mario Vargas Llosa. | Fuente: Inca Films S.A

Giovanna Pollarolo: “Las tramas de Mario Vargas Llosa son perfectas”

Por otro lado, Giovanna Pollarolo señaló que fue complicado adaptar la novela del escritor peruano a un guion de cine debido a su “trama perfecta”.

“Las tramas de Vargas Llosa son perfectas. Todo tiene una razón de estar allí. Aparentemente, son muchas cosas que no tienen una conexión muy clara pero no es así. Lo recibimos de otra manera. Hicimos que sean los mismos pobladores que están muy fastidiados por esa discriminación que solo los soldados tienen ese servicio”, explicó.

Del mismo modo, mencionó que, junto con el otro guionista Enrique Moncloa, tuvieron que tomar decisiones y seleccionar lo que buscaban contar en la película. “Tienes que elegir bien y no tratar de contar todo como un resumen. Queremos que la película tenga su propia organización y personalidad. Usamos un texto que casi lo estamos rescribiendo”, expresó.

En otro momento, Pollarolo recordó que cuando fueron a hablar con Mario Vargas Llosa para decirle que iban a darle el guion de Pantaleón y las visitadoras, este se negó a darle una revisión. “Mario nos dijo: 'No ya no. Eso ya no es mío'. Supongo que pensó que la adaptación es otro camino”, agregó.

Angie Cepeda y Salvador del Solar protagonizan la película Pantaleón y las visitadoras. | Fuente: Inca Films S.A

Mario Vargas Llosa, su importancia y legado en la literatura universal

Conversar de literatura en el Perú es hablar de Mario Vargas Llosa. Su técnica y precisión en sus novelas han sido alabados por intelectuales y críticos literarios de antaño que vieron al arequipeño surgir en medio de una nueva generación de escritores en el Perú tras la icónica Generación del 50, de Julio Ramón Ribeyro, Blanca Varela, Sebastián Salazar Bondy, Luis Loayza, Elena Portocarrero, Manuel Scorza, Carlos Eduardo Zavaleta, entre otros.

Innovador, creativo, detallista, y disciplinado. Las principales características que hablan de un intelectual dedicado a la novela con un mismo estilo, pero con variantes en su narrativa, muchas veces, inconfundibles para sus lectores.

“Para mí Mario Vargas Llosa es fundamental en muchos ámbitos, pero creo que en el literario ha construido un universo que es reconocido por personas que incluso no han leído sus obras. En el Perú, saben quiénes son los personajes de Mario Vargas Llosa. Ellos habitan con nosotros. Él ha hecho una narrativa para el Perú y el mundo”, señaló Giovanna Pollarolo.

Otras de las novelas de Vargas Llosa adaptadas al cine fueron: La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, y Cinco esquinas. Además, de La tía Julia y el escribidor, obra adaptada en la comedia hollywoodense Sintonízalo mañana, dirigida por Jon Amiel y protagonizada por Keanu Reeves.

