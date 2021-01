Patricia Highsmith, la emblemática escritora del género policíaco, nació un 19 de enero de 1921. | Fuente: Andina

La saga de Tom Ripley es lo más popular de su trabajo, pero Patricia Highsmith no solo dejó otras joyas literarias como "Extraños en un tren" o "Carol", sino que creó una nueva forma de narrar historias de suspense que, cuando se cumple el 19 de enero el centenario de su nacimiento, sigue plenamente vigente.



La personalidad de Mary Patricia Plangman (Texas, 1921 - Locarno, 1995) era tan compleja como sus obras. Tardó tiempo en reconocerse como homosexual, era alcohólica, sus ideas políticas eran cercanas al comunismo en una época en la que en Estados Unidos eso se consideraba traición a la patria y reconocía llevarse mejor con los animales —especialmente los gatos— que con los seres humanos.



Acusada de misógina tras publicar "Pequeños cuentos misóginos" (1974), defensora de los derechos de los palestinos —les dedicó su novela "Gente que llama a la puerta" (1983)—, huraña pero también dulce, volcaba sus inquietudes en su escritura, centrada en la mentira en diferentes formas, aunque principalmente en el mundo del crimen.



"EXTRAÑOS EN EL TREN", UN DEBUT ESPECTACULAR



Desde muy joven estuvo muy interesada en las enfermedades mentales y en la escritura. Con solo 16 años empezó a escribir y tras estudiar Literatura comenzó a publicar sus primeros cuentos, que compaginaba con el trabajo de guionista de cómic.



A los 22 escribió su primera novela, nunca publicada, "The Click of the Shutting". Fue la magnífica "Extraños en un tren" la primera que publicó en 1950, con una sencilla y retorcida premisa que dejaba claro las ideas y el estilo de Highsmith.



Dos hombres viajan juntos en un compartimento de un tren. Uno quiere matar a su mujer y el otro a su padre. Intercambio de asesinatos. El crimen perfecto. Pero la mentira y la culpa se ciernen sobre los asesinos.



Una obra maestra de la literatura sobre el hecho de que cualquiera puede ser un asesino, algo muy novedoso en una época en la que los buenos y los malos estaban claramente diferenciados en la literatura, un giro en las historias de suspense que influiría y mucho en autores posteriores.



"Extraños en un tren", el gran debut narrativo de Patricia Highsmith, llegó a la pantalla grande de la mano de Alfred Hitchcock. | Fuente: Warner Bros.

"Extraños en un tren" se convirtió en un filme magnífico de la mano de Alfred Hitchcock, que lo estrenó tan solo un año después de la publicación del libro, con un guion rebajado en lo que se refiere a la psicología turbia de los personajes.



Desde ese primer libro, Highsmith dejó sentadas las bases de toda su obra. Estilo sencillo y directo, sin florituras, para ahondar en los secretos más oscuros de los seres humanos y en la más pura amoralidad (con algunas excepciones).

TOM RIPLEY, UN GRAN PERSONAJE EN PAPEL Y EN CINE



En esa exploración de los seres humanos, si hay un personaje que destaque en la bibliografía de Highsmith es Tom Ripley, un seductor sin escrúpulos que logra lo que quiere de todo el mundo, sin importarle las consecuencias.



Apareció por primera vez en "El talento de Mr Ripley" (1955), sin duda la novela más famosa de Highsmith.



Con el paso de los años y de los libros —aparece en otros cuatro, "La máscara de Ripley" (1970), "El amigo americano" (1974), "Tras los pasos de Ripley" (1980) y "Ripley en peligro"—, el personaje va desvelando sus múltiples caras.



De estafador pasa a asesino en serie, sin saltarse ni un escalón del ascenso criminal. Pero Highsmith fue capaz de hacerle atractivo, un elemento imprescindible para que el lector entienda el poder de seducción de un personaje claramente manipulador.



Tan atractivo resultó el personaje que su salto al cine estaba cantado. Y lo hizo en numerosas ocasiones, la más famosa "A pleno sol" (1960) con un Alain Delon en su mejor momento para interpretar a Ripley, que posteriormente tuvo el rostro de actores como Dennis Hopper ("El amigo americano", de Wim Wenders, 1977), Matt Damon ("El talento de Mr. Ripley", Anthony Mingella, 1999) o John Malkovich ("El juego de Ripley", Liliana Cavani, 2002).



Mr. Ripley, el inolvidable seductor creado por Patricia Highsmith, tuvo entre sus intérpretes a Matt Damon en la cinta "El talentoso Mr. Ripley". | Fuente: IMDB / "The Talented Mr. Ripley" (1999)

"CAROL", SU NOVELA MÁS AUTOBIOGRÁFICA



Pero antes de alcanzar el reconocimiento y la fama con Ripley, la escritora había creado, bajo seudónimo, una novela que tenía mucho más que ver con ella misma. Titulada originalmente "El precio de la sal", apareció en 1951 y su autora era Claire Morgan. Vendió un millón de copias antes de que se desvelara quién la había escrito.



Se volvió a publicar en 1990, con el título de "Carol" y ya con su autoría.



Una historia de amor entre dos mujeres en una época en la que era imposible vivirla públicamente, algo que le ocurría a Highsmith, que incluso estuvo comprometida con el escritor Marc Brandel y tuvo varias relaciones con hombres pese a considerarse lesbiana.



Y es curioso que una de sus mejores novelas no tuviera nada que ver con los crímenes y estuviera inspirada en un breve encuentro cuando trabajaba unas navidades como dependienta de unos grandes almacenes para ganar algo de dinero.



Ni siquiera hubo intercambio de palabras, como la escritora reconocería en el prólogo de la reedición de 1989, pero se quedó fascinada por una mujer rubia con un abrigo de piel.



"Quizás me fijé en ella porque estaba sola, o porque un abrigo de visón era una rareza, y porque era rubia y parecía desprender luz (...). Fue una transacción de rutina, la mujer pagó y se fue. Pero me sentía extraña y con la cabeza flotando, a punto de desmayarme, pero al mismo tiempo animada, como si hubiera tenido una visión".



"Carol", la novela más autobiográfica de Patricia Highsmith, también inspiró una cinta de título homónimo, protagonizada por Cate Blanchett. | Fuente: Editorial Anagrama

La dependienta sería interpretada por Rooney Mara y la mujer del abrigo de piel por Cate Blanchett en una preciosa adaptación de Todd Haynes que en 2016 fue nominada a seis Oscar.



Cuando escribió la novela, Highsmith decidió no firmarla con su nombre para que no la etiquetaran "como escritora de libros lésbicos", pero posteriormente se mostró muy orgullosa de una obra que supuso un cambio en la literatura.



"Antes de este libro, hombres y mujeres homosexuales en las novelas estadounidenses habían tenido que pagar por su desviación cortándose las muñecas, ahogándose en una piscina o cambiando a la heterosexualidad (así se decía), o derrumbándose —solos, miserables y abandonados— en una depresión igual al infierno".



Cinco años después, la escritora fallecía en Locarno (Suiza) a los 74 años. Se había instalado allí siete años antes tras vivir en Reino Unido y Francia desde que abandonó Estados Unidos en 1963, renegando de su cultura o más bien, de la falta de ella. (Con información de EFE).