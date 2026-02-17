Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué simboliza el Caballo de Fuego en el horóscopo chino?

Este 17 de febrero inicia el Año del Caballo de Fuego, un signo asociado a la energía, la pasión y el liderazgo en el zodiaco chino. Aquí te contamos todo sobre su significado.

El Año Nuevo Chino 2026 arranca este martes 17 de febrero y da paso al Año del Caballo de Fuego, uno de los signos más intensos y vibrantes del horóscopo chino. La celebración, también conocida como Fiesta de la Primavera, se vive en China y en distintas partes del mundo gracias a su diáspora.

En el zodiaco chino —compuesto por 12 animales y cinco elementos— cada año combina un signo con uno de los elementos fundamentales: metal, madera, agua, fuego y tierra. En 2026, la dupla protagonista es el Caballo y el Fuego, una combinación que simboliza energía, dinamismo y determinación.

¿Qué representa el Caballo de Fuego?

El Caballo es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y seguido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

Según el Instituto Confucio, este signo se asocia con vitalidad, optimismo y espíritu aventurero. Las personas nacidas en el Año del Caballo suelen ser elocuentes, populares y entusiastas, aunque también pueden destacar por su impaciencia.

“El caballo es un animal que siempre está corriendo”, explicó Li Chung Ha, docente del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en conversación con Siempre en casa de RPP. “Busca libertad, espacio, y avanza con pasión y energía. El fuego también simboliza pasión y fuerza. Por eso, el Caballo de Fuego representa un año en el que todo se mueve con intensidad”.

Con su energía vibrante y su espíritu indomable, el Caballo de Fuego promete un 2026 lleno de movimiento, cambios y decisiones audaces.

Una tradición milenaria que sigue vigente

Más que una simple curiosidad astrológica, el zodiaco chino combina religión, filosofía, numerología y creencias ancestrales. En la antigüedad, incluso se creía que influía en las cosechas y en el destino de toda la nación.

Como cada Año Nuevo Lunar, el animal del ciclo se convierte en protagonista del merchandising y la cultura pop. En 2026, un caballo de peluche cuya sonrisa fue cosida al revés —dándole un gesto compungido— se volvió viral en redes sociales y disparó sus ventas.

Famosos nacidos en Año del Caballo

Entre las figuras nacidas bajo este signo destacan el expresidente estadounidense Joe Biden, la excanciller alemana Angela Merkel y el activista sudafricano Nelson Mandela.

También pertenecen al Año del Caballo celebridades como Jackie Chan, John Travolta, Emma Watson y Jennifer Lawrence. En la música, resaltan nombres como Paul McCartney y Aretha Franklin.

