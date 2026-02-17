“Estamos abandonados”: delincuentes armados someten a familia para robarle su automóvil en La Victoria [VIDEO]

Los vecinos advirtieron que la zona de Santa Catalina se ha vuelto extremadamente insegura. | Fuente: RPP

Inseguridad desbordada. Delincuentes armados encañonaron y sometieron a una familia, para robarle su automóvil, en inmediaciones del parque Hipólito Unanue, en la urbanización Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

En un video llegado al Rotafono de RPP, se ve a los delincuentes amenazando a sus víctimas y obligándolas a arrojarse al suelo, mientras encienden el vehículo y logran llevárselo raudamente.

En el clip, se observa a uno de los malvivientes realizar disparos al aire, para espantar a los testigos. En su huida, también abrieron fuego, a fin de amedrentar a los vecinos y a sus víctimas, que estaban reincorporándose tras el asalto sufrido.



Uno de los asaltantes hizo disparos al aire para espantar a los testigos.Fuente: Rotafono

“Estamos abandonados”

Esta mañana, un equipo de RPP llegó hasta el lugar del atraco y conversó con vecinos, que se mostraron consternados por lo ocurrido y denunciaron falta de patrullaje preventivo en la zona.

“Acá estamos abandonados. No es la primera vez y parece que no va a ser tampoco la última vez. Y la Policía, el Serenazgo, de día no más aparece, de noche desaparece. No hay seguridad. Acá la comunidad ya quiere poner rejas”, refirió un hombre.

Según indicaron, ya han enviado oficios a la Municipalidad de La Victoria exigieron mayor seguridad y un patrullaje permanente, pero hasta el momento no perciben un cambio.

En tanto, nuestro reportero pudo conocer que la Policía Nacional ya inició las indagaciones para poder identificar y capturar a los asaltantes.

