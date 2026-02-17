"Si eso se generaliza, no la cuentas": Shirley Arica cuenta qué enfermedad la obligó a estar internada varios días

Shirley Arica reveló el problema de salud que la mantuvo internada varios días en una clínica e incluso narró los detalles de cómo se desencadenó y quién le recomendó acudir al médico cuanto antes. En su canal de YouTube, la modelo e influencer dijo que todo inició con dolores que luego se agudizaron. Antes de eso, tuvo una conversación con la conductora y actriz Macla Yamada, quien tuvo una premonición sobre su salud.

"Me leyó las cartas y me dijo: 'Tú tienes que ir a la clínica saliendo de aquí porque va a pasar algo que te va a cambiar la vida. Tienes que ir ya'", declaró. Al día siguiente, según contó la modelo, su estado empeoró.



El diagnóstico de Shirley Arica

Shirley Arica explicó que acudió a urgencias cuando se sintió mal y que, tras algunos exámenes y pruebas, los médicos le dieron un diagnóstico inmediato.



"Le hice caso [a Macla] obligadamente porque al día siguiente me sentí mal. Tuve que ir a la clínica y resulta que tenía cálculos renales. Me tuve que quedar internada y me tuvieron que operar de emergencia", sostuvo la modelo. "Es un dolor que no te puedes imaginar, te paraliza. Es más doloroso que dar a luz".

Tras la cirugía permaneció, Shirley Arica permaneció internada alrededor de cuatro días y luego fue dada de alta.

Complicaciones tras el alta

Después de salir, Shirley Arica retomó su rutina habitual, pero dijo que los malestares continuaron; de hecho, reconoció que ignoró algunas señales. "Hice mi vida normal… tuve muchos descuidos. Es como que ‘a mí no me va a pasar, yo estoy bien'", agregó.



Pronto su situación se agravó cuando desarrolló septicemia, una infección que requirió un nuevo ingreso a la clínica.

"Si eso se generaliza, no la cuentas… pero felizmente se neutralizó en la parte urinaria. Si yo llegaba un día después, el médico me dijo que iba a estar en UCI" afirmó.

En total, contó que estuvo cerca de once días internada hasta estabilizarse.

La crisis de salud que coincidió con problemas en su relación



Shirley Arica también reveló que su estado de salud coincidió con un momento difícil en su relación. Señaló que su entonces pareja la acompañó al inicio, pero luego se ausentó por compromisos laborales, lo que terminó afectando el vínculo.

"Yo no la estaba pasando nada bien, o sea, no podía ir al baño, tenía fiebre a cada rato, me inyectaban por todos lados, tenía vías… Tengo las venas delgadas y todos los días tenían que sacarme sangre para saber si la infección había bajado", comentó.

Por último, dijo que el estrés emocional empeoraba sus molestias y que necesitaba tranquilidad durante la recuperación.

"Yo analicé las cosas y las puse en una balanza (…) Yo necesito tranquilidad y tú no me estás dando tranquilidad. Yo me alteraba y me dolía. Tenía un catéter y eso lo tenía infectado. No lo podían retirar hasta neutralizarme la infección. Yo renegué con él y esa h*** se me subió. Dije: ‘No puedo estar así. En lugar de estar tranquila, estoy peor", concluyó.

