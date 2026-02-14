Therians: ¿qué es el fenómeno viral que genera curiosidad y debate en redes sociales?

Si eres de los que últimamente han escuchado con frecuencia la palabra therians, este artículo intentará aclarar tus dudas sobre su significado y de por qué es la nueva tendencia en redes sociales. A pesar de su popularidad actual, especialmente en TikTok, no se trata de algo nuevo; de hecho, según el medio Perfil, esto surgió en comunidades digitales durante los años 90.

El término proviene de las palabras griegas theríon (bestia) y anthropos (humano). Dentro de la comunidad, el animal con el que cada persona se identifica se denomina 'teriotipo'. Los más frecuentes suelen ser lobos, perros y felinos, aunque también existen casos vinculados a aves y reptiles.

En distintos países ya se han organizado encuentros de personas que se reconocen como therians, reuniéndose en espacios donde comparten experiencias vinculadas a su identidad. Quienes forman parte de esta comunidad señalan que no se trata de un pasatiempo ni de un disfraz, sino la manera en que se perciben a sí mismos.

De acuerdo con el citado medio, estudios recientes señalan que la 'terianstropia' suele entenderse como una identidad no convencional y no necesariamente como un trastorno, pues en la vida cotidiana, la mayoría mantiene rutinas similares a las de cualquier persona.

¿Cuál es la diferencia entre Therians y Furrys?

Relacionado, pero distinto, aparece el fenómeno Furry ('peludo' en inglés), una subcultura centrada en el interés artístico por animales antropomórficos, es decir, que poseen características humanas como caminar erguidos, hablar, usar ropa o mostrar emociones. A diferencia de los Therians, los Furrys no creen ser animales.

El eje de esa comunidad es el fandom, ya que muchos de sus integrantes utilizan 'fursuits' o disfraces personalizados de animales con rasgos humanos que pueden ser de cuerpo completo, parciales -como cabeza, patas y cola- o de tres cuartos, y que suelen emplearse en convenciones y eventos sociales.

Debate, preocupación y mirada profesional sobre los Therians

Para muchos, la 'terianstropia' se trata de un juego o forma de expresión juvenil, pero los especialistas advierten que en ciertos casos puede existir un trasfondo emocional más complejo.

El psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini explicó que la aparición de estas comunidades puede entenderse como parte de un proceso generacional. Así como antes existían tribus urbanas, nuevas generaciones buscan diferenciarse creando sus propias formas de identidad.

En diálogo con el medio La Nación, el especialista señaló que durante la adolescencia la identidad está en construcción y puede manifestarse de maneras llamativas. Indicó que lo central no es el disfraz sino evaluar si existe sufrimiento emocional detrás. También advirtió que algunas conductas pueden ser señales de alerta, especialmente cuando implican comportamientos agresivos.

Según Guerrini, muchas de estas expresiones aparecen en jóvenes que atraviesan procesos complejos, con necesidad de pertenencia y búsqueda de un lugar social.

