PNP anuncia coordinaciones con el Minedu para incorporar policías como promotores educativos en colegios

La Policía Nacional, a través de la Región Policial Lima, anunció que ha iniciado coordinaciones con el Ministerio de Educación (Minedu) para que efectivos policiales se incorporen en los colegios en calidad de promotores educativos a pocos meses del inicio del año escolar 2026.

El general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, informó que esta medida busca reforzar las acciones de prevención en las instituciones educativas, a fin de evitar que cada vez más menores de edad se vean involucrados en actos delictivos.

“Como jefe de la Región Policial Lima y con mi personal de Estado Mayor, estamos tomando acciones con las UGEL para que haya una presencia policial en los colegios, pero que ese policía tenga los perfiles adecuados para que pueda interactuar, tanto con el alumnado, con los profesores y con los maestros”, señaló.

Asimismo, el general Vargas indicó que las gestiones con el Minedu se encuentran en curso y que, en los próximos días, se darán a conocer los avances y alcances de las conversaciones con el sector.

“El coronel Vela, a él le he dado las disposiciones hace 15 días. Él ya está haciendo las coordinaciones. Justamente me voy a reunir el viernes con él para que me dé los adelantos, qué coordinaciones se ha realizado para ver cómo ya ejecutamos este plan”, precisó el general en una conferencia de prensa, donde también informó sobre la desarticulación de seis bandas criminales, entre los que figuraban dos menores de edad.

Menor asesina a joven estudiante en el Rímac

El pasado 21 de enero, Martín Mamani, un joven estudiante de 19 años, murió apuñalado tras resistirse a ser asaltado en una calle del distrito limeño del Rímac.

La víctima estudiaba ingeniería en ciberseguridad y regresaba de su centro de labores a su vivienda, ubicada en la avenida Alcázar, cuando fue interceptado por un sujeto que intentó arrebatarle sus pertenencias.

De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, su hijo se resistió al robo, por lo que el agresor lo apuñaló con un arma punzo cortante, dejándolo gravemente herido.

Según información policial, el presunto responsable del crimen sería un menor de edad, quien fue capturado el pasado sábado 24 de enero, en un hospedaje de San Juan de Lurigancho (SJL).

