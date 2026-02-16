Últimas Noticias
Música de carretera y moda de los 2000: la nostalgia que define ‘Canto pa no llorar’ de TIMØ

Andy, Pepa y Alejo conforman esta banda colombiana que acaba de lanzar su segundo disco.
Andy, Pepa y Alejo conforman esta banda colombiana que acaba de lanzar su segundo disco. | Fuente: Universal Music Group
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

El trío colombiano TIMØ presentó su segundo disco de estudio. En conversación con el programa Mucha Moda de RPP, el grupo habló sobre su proceso creativo, sus shows en festivales y la influencia de la moda en su identidad musical.

Si hay una enseñanza que dejó la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl es, sin duda, la importancia de honrar nuestras raíces y sentir orgullo por la herencia latina. TIMØ lo tiene claro: acaban de lanzar Canto pa no llorar, su segundo disco de estudio, un trabajo que los conecta con los viajes por carretera de su infancia y con la música de Juanes, Bacilos y Carlos Vives, que marcó esa etapa.

“Quisimos hacer un disco con nuestra propia recopilación de memorias y recuerdos de esa época y traerlo al día de hoy”, comenta Alejandro Ochoa, integrante del trío bogotano, que esta vez dejó de lado los samples para explorar con instrumentos de viento y percusión en el estudio.

'Canto pa no llorar' nos regresa a la época de los 2000 donde se conseguía un mix variado y pintado a mano.
'Canto pa no llorar' nos regresa a la época de los 2000 donde se conseguía un mix variado y pintado a mano. | Fuente: TIMØ

Canto pa no llorar, con 13 canciones, propone un viaje emocional que transforma el dolor en baile y canto, evocando la energía pegajosa de la música de los 2000. Para TIMØ, esta estética no solo vive en el sonido, sino también en su identidad visual. Andrés Vásquez recalca la importancia de integrarla en todo el universo del grupo, desde las prendas que visten hasta los looks que presentarán en marzo, cuando se suban a los escenarios de Lollapalooza Argentina y Estereo Pícnic.

“A mí me gusta pensar que cada uno de nosotros tiene un estilo propio, y no porque haya venido alguien a decirnos cómo ser”, afirma el cantante colombiano, quien considera la moda una forma de expresión que se construye con el tiempo y las vivencias.

“La peor década de la moda”

Son muchos los que recuerdan los 2000 como una de las décadas más cuestionadas de la moda: pantalones a la cadera, colores vibrantes y combinaciones arriesgadas que, para algunos, resultaban excesivas. Sin embargo, Andrés Vásquez se distancia de esa visión y reivindica ese periodo como una etapa clave para construir identidad. “Nuestro styling ha tratado de recuperar la moda de esos años”, revela, y detalla que los integrantes de TIMØ han explorado con accesorios llamativos y prendas vibrantes y ajustadas.

Además, el músico bogotano destaca el interés del grupo por apostar por el diseño local como parte de su propuesta estética. “El año pasado empezamos a vincular a TIMØ con muchas marcas colombianas. No solo a usarlas, sino a acercarnos y construir todo desde la moda hecha en Colombia”, afirma. Queda seguir el ritmo de esta banda que pisa fuerte en Latinoamérica.

TIMØ Colombia Estereo Pícnic Lollapalooza 2026 Mucha Moda

