Música de carretera y moda de los 2000: la nostalgia que define ‘Canto pa no llorar’ de TIMØ

Si hay una enseñanza que dejó la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl es, sin duda, la importancia de honrar nuestras raíces y sentir orgullo por la herencia latina. TIMØ lo tiene claro: acaban de lanzar Canto pa no llorar, su segundo disco de estudio, un trabajo que los conecta con los viajes por carretera de su infancia y con la música de Juanes, Bacilos y Carlos Vives, que marcó esa etapa.
“Quisimos hacer un disco con nuestra propia recopilación de memorias y recuerdos de esa época y traerlo al día de hoy”, comenta Alejandro Ochoa, integrante del trío bogotano, que esta vez dejó de lado los samples para explorar con instrumentos de viento y percusión en el estudio.