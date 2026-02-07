Día del Pisco Sour 2026: agenda de conciertos y festivales gratuitos para celebrar al cóctel peruano

Lima se alista para brindar en grande. En el Día del Pisco Sour 2026, la capital se convertirá en el epicentro de la celebración del cóctel bandera del Perú con una agenda cargada de conciertos, festivales gastronómicos y gratuitos que rendirán homenaje a una de las bebidas más emblemáticas de la identidad nacional.

Desde plazas históricas hasta parques, distintos distritos de la ciudad acogerán actividades abiertas al público, donde el pisco sour será el gran protagonista. Música en vivo, exhibiciones de coctelería, degustaciones y propuestas culinarias acompañarán una jornada pensada para vecinos, turistas y amantes del pisco.

¿Cuándo es el Día del Pisco Sour 2026 y por qué se celebra en febrero?

El exdirector de Noticias de RPP, Raúl Vargas Vega, tuvo la iniciativa de que cada primer sábado de febrero se celebre el Día Nacional del pisco sour.

"Celebremos el pisco por todo lo alto", dijo en aquel entonces. "Vamos a conmemorarlo, a condecorarlo y festejarlo", agregó en el recordado programa La Divina Comida.

Esta fecha es significativa ya que coincide con el aniversario del nacimiento de Víctor Vaughen Morris, el creador de esta icónica bebida. Es una oportunidad para recordar y honrar su contribución a la mixología peruana y promover la cultura del pisco sour en todo el mundo.

Festivales y ferias gratuitas por el Día del Pisco Sour 2026 en Lima

Centro de Lima

La Municipalidad de Lima está organizando un evento en la plaza central de la capital donde habrá fiesta para celebrar este día. Entre los artistas que se presentarán está DJ Bryan Flow, Son Tentación, Hey Hey Camaguey, Brayam Kamus, Caballeros de Oro y más.

Día: sábado 7 de febrero

Hora: desde el mediodía

Lugar: Plaza de Armas de Lima

Pueblo Libre

Para este show, Pueblo Libre ofrecerá tres días de celebración y comenzará este viernes 6 de febrero hasta el domingo 8.

Hora: desde el mediodía

Lugar: Parque 3 de Octubre

Viernes 6 de febrero

12:00 p. m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Nueva Ola

3:00 p. m. – Jarana Criolla

4:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros

7:00 p. m. – Yo Soy Pedro Suárez-Vértiz

8:00 p. m. – Gianni Méndez y orquesta

10:00 p. m. – Hey Hey Camagüey

Sábado 7 de febrero

12:00 p. m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Nueva Ola

3:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas

4:00 p. m. – Lírica del Sol

5:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros

8:00 p. m. – Yo Soy Rodrigo Tapari

9:00 p. m. – Combinación de La Habana

10:00 p. m. – Vernis Hernández

Domingo 8 de febrero

12:00 p. m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas

3:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros

6:00 p. m. – Marco Polo Campos

7:00 p. m. – Yo Soy Raúl Romero

8:00 p. m. – Los Caballeros de Oro

Surco

Al igual que Pueblo Libre, la celebración serán tres días. Estos eventos también contará con puestos gastronómicos con diferentes artistas nacionales.

Hora: desde el mediodía

Lugar: Parque Ecológico Voces por el Clima

Viernes 6 de febrero

12:00 p.m. – Apertura del Festival del Pisco Sour 2026

4:00 p.m. – Concurso del Mejor Pisco Sorur 2026

6:30 p.m. – Inauguración del XX Festival del Pisco Sour 2026

7:00 p.m. – Tomate Barraza y Orquesta

8:00 p.m. – Grupo Revolver y Carlos Guerrero

9:00 p.m. – Frágil

10:00 p.m. – Cierre del evento

Sábado 7 de febrero

12:00 p.m. – Apertura del Festival del Pisco Sour 2026

1:00 p.m. – Pasión criolla

3:00 p.m. – Tuna de la Universidad Ricardo Palma

6:00 p.m. – Orquesta Latin Towee

7:00 p.m. – Silvana Ruiz - Orquesta variada

8:00 p.m. – Orquesta Fallo Muñoz

10:00 p.m. – Cierre del evento

Domingo 8 febrero

12:00 p.m. – Apertura del Festival del Pisco Sour 2026

6:00 p.m. – Criollo y Son

7:00 p.m. – Jean Soto y Orquesta

8:00 p.m. – Ana Kohler

10:00 p.m. – Cierre del evento

Barranco

“Los esperamos desde el medio día para celebrar juntos la cultura, historia y tradición de nuestro trago bandera”, se lee en la publicación de la Municipalidad de Barranco.

Hora: desde el mediodía

Lugar: Pérgola del Parque Municipal

Viernes 6 de febrero

12:00 p.m. – Show de bartenders

1:00 p.m. – Concurso: el mejor Pisco Sour 2026 (degustación y show cultural)

5:00 p.m. – Master Class de Pisco Sour (degustación y cantantes invitados)

