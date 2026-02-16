Hernán Barcos se defiende de polémica por jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Deslinda responsabilidad. Hernán Barcos, futbolista de FC Cajamarca, habló sobre la situación que atraviesan Nilson Loyola y Enmanuel Páucar, quienes aún no han sido inscritos por el club para jugar la Liga1.

En conversación con los medios, dijo no saber cuál es la posición de los futbolistas y que hizo de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato.

"Todos los jugadores llegaron en enero, nadie estaba en diciembre, y era algo del club", indicó en un primer momento.

"No sé cómo está la situación porque yo hice como de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato, después me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Por qué Hernán Barcos es señalado en polémica de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar?

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) remitió una carta al presidente del cuadro cajamarquino, Edisson Zavaleta, solicitando regularizar la situación contractual de Nilson Loyola y Enmanuel Paúcar.

En la misiva, la entidad deportiva informó que los contratos de los jugadores aún no han sido registrados en la FPF - Liga 1. Además, no han recibido el pago de sus remuneraciones del mes de enero. Por ello, piden formalizar el contrato de ambos jugadores.

De acuerdo con el entorno de Loyola y Páucar, Hernán Barcos los contactó directamente para llevarlos al club cajamarquino. Ante esto, RPP buscó la respuesta del atacante argentino para brindar su versión. Sin embargo, al cierre de la nota, no emitió respuesta.