Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Muere Robert Duvall, ganador del Oscar y estrella de 'El padrino' y 'Apocalipsis ahora', a los 95 años

Robert Duvall dio vida al subcomisario Albert “Burt” Grusinsky en la película 'Los dueños de la noche' (2007).
Robert Duvall dio vida al subcomisario Albert “Burt” Grusinsky en la película 'Los dueños de la noche' (2007). | Fuente: Columbia Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El actor estadounidense fue una de las figuras más influyentes del cine en Hollywood.

Hollywood está de luto. Robert Duvall, ganador del Premio Oscar y protagonista de películas icónicas como El padrino (The Godfather) y Apocalipsis ahora (Apocalypse Now), falleció el domingo 15 de febrero a los 95 años.

Duvall obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su papel en Tender Mercies y recibió nominaciones por su trabajo en títulos como The Great Santini, consolidando una carrera que se extendió por más de seis décadas.

La noticia fue confirmada este martes por su esposa, Luciana Pedraza, a través de una publicación en Facebook. “Ayer le dijimos adiós a mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo”, escribió.

Nota en desarrollo…

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP05 | T1 | ¿Es el Poirot de Kenneth Brannagh una adaptación fiel y digna? El revival de Agatha Christie en cine y TV

Las tres adaptaciones cinematográficas de Kenneth Brannagh en torno a la figura de Hercules Poirot (ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS, MUERTE EN EL NILO, CACERÍA EN VENECIA), detective belga creado por la celebérrima Agatha Christie, han desatado una cruda polémica por las libertades que se toman con respecto a las novelas de la autora británica. Pero en paralelo, algo similar ha sucedido en la BBC, donde la intrépida guionista Sarah Phelps ha adaptado con tanto éxito como rechazo otras novelas de Christie: ‘Diez negritos’, ‘Testigo de cargo’, ‘Inocencia trágica’, ‘El misterio de la guía de ferrocarriles’ y ‘El misterio de Pale Horse’, desatando la ira de los fans de las obras originales por la introducción de motivaciones sexuales en los personajes. ¿Hasta qué punto importa o no la fidelidad a la fuente literaria? ¿Estaría contenta Agatha Christie de estas adaptaciones? Todo ello lo hablaremos con el experto argentino en Poirot y autor de cómics Germán Ponce.
Código Pulp
Código Pulp
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Robert Duvall In memoriam 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA