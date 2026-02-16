Muere Robert Duvall, ganador del Oscar y estrella de 'El padrino' y 'Apocalipsis ahora', a los 95 años

El actor estadounidense fue una de las figuras más influyentes del cine en Hollywood.

Hollywood está de luto. Robert Duvall, ganador del Premio Oscar y protagonista de películas icónicas como El padrino (The Godfather) y Apocalipsis ahora (Apocalypse Now), falleció el domingo 15 de febrero a los 95 años.

Duvall obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su papel en Tender Mercies y recibió nominaciones por su trabajo en títulos como The Great Santini, consolidando una carrera que se extendió por más de seis décadas.

La noticia fue confirmada este martes por su esposa, Luciana Pedraza, a través de una publicación en Facebook. “Ayer le dijimos adiós a mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo”, escribió.

Nota en desarrollo…

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis